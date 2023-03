0:3 bei ASKÖ Ampflwang - Torhüter bewahrte UFC Riegerting vor einer Klatsche

Details Montag, 27. März 2023 12:12

Die 15. Runde der 2. Klasse West hielt unter anderem das Duell zwischen der ASKÖ Ampflwang und dem UFC Riegerting bereit. Während die Heimelf aus Ampflwang kräftig an der Tabellenspitze mitmischt, fristet der UFC sein Dasein aktuell im unteren Drittel der Tabelle. Die sportliche Kluft, die auf dem Papier dokumentiert wird, sollte sich – so viel sei vorweggenommen – auch im Spielverlauf niederschlagen, die Heimelf feierte am Ende einen souveränen und programmgemäßen Heimsieg.

Spiel nur in der Anfangsviertelstunde ausgeglichen

In der Anfangsphase erlebten die Zuschauer in Ampflwang ein relativ ausgeglichenes Spiel. Den Gästen gelang es, das Spiel in dieser Zeitspanne relativ offen zu halten, wenngleich man sich tendenziell auf das Umschaltspiel fokussierte. Die Hausherren kamen zu Beginn über ein paar Halbchancen nicht hinaus, Initialzündung für mehr war schließlich der Führungstreffer in der 13. Spielminute. Nach einem Pass aus dem Zentrum durch Becirevic lief Haliti allein auf den Torhüter der Gäste zu, um diesem keine Chance zu lassen.

25 Minuten später, war es der Spielertrainer höchstpersönlich, der die Aktion zum 2:0 mit einem pass aus dem Mittelfeld einleitete, Becirevic lief seitlich auf den Tormann zu, um im Eins-gegen-eins trocken zu verwerten. Auch das 3:0 fiel noch vor der Pause. Nach einem pass über die Abwehr stellte Luca Brand den dritten Treffer des Nachmittags her.

Gäste-Keeper brachte Stürmer zur Verzweiflung

Nunmehr klar überlegene Ampflwanger kamen wie ein Orkan aus der Halbzeitpause, kurioserweise wollte der vierte Treffer jedoch trotz einer Reihe an hochkarätigen Chancen nicht fallen. Einerseits aufgrund des Umstands, dass die Hausherren ihre Visiere nicht genau genug eingestellt hatten, im Gros der Aktionen hatte jedoch der an diesem Nachmittag fabelhaft haltende Keeper der Gäste, Joel Simmes, etwas gegen eine höhere Niederlage einzuwenden. Der Riegertinger Schlussmann fischte einen Ball nach dem anderen gekonnt aus dem Kasten, womit es letztlich beim 3:0-Heimsieg der Ampflwanger blieb.

Franz Josef Einzinger, Trainer ASKÖ Ampflwang:

„Die ersten 15 Minuten waren relativ ausgeglichen, wir hatten hier ein paar Halbchancen, mit dem 1:0 ist das Spiel dann auf unsere Seite gekippt, damit war die Maschine angeworfen. Wir haben uns wirklich Chance um Chance herausgespielt. Nach der Halbzeit war es sensationelle, wenn es 5:0 oder 6:0 gestanden wäre, hätte sich niemand beschweren können, ihr Tormann hat aber überragend gehalten, das war sensationell. Wir haben natürlich auch Chancen verhaut, mit etwas mehr Konzentration wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, aber eher weil der Torhüter überragend war. Nächste Woche wartet dann das Spitzenspiel gegen Aurolzmünster auf uns.“

