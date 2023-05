UFC Mettmach feiert 3:1-Auswärtssieg bei „Saiga Hans“

Details Sonntag, 21. Mai 2023 21:42

In der 2. Klasse West kam es am Sonntagnachmittag in der 23. Spielrunde unter anderem zur Begegnung zwischen dem UFC St. Johann/Walde und dem UFC Mettmach. Während die Hausherren derweil den vierten Tabellenplatz belegen, jedoch zu den Aufstiegsrängen schon zu viele Punkte fehlen, liegen die Mettmacher in der Tabellenmitte. Mit 29 Punkten belegt man den siebten Tabellenplatz. Am Ende konnten sich die Mettmacher etwas überraschend durchsetzen und gewannen die Partie mit 1:3.

Mettmacher Blitzstart – „Saiga Hans“ mit einigen Chancen

Wenige Augenblicke nach Spielbeginn von Schiedsrichter Hisen Haxhija landete der Ball bereits im Netz. In Spielminute eins traf Matthias Krautgartner zur Führung für die Mettmacher. Nach einem Flankenversuch landete die Kugel im Tor. Dann aber erwachte auch „Saiga Hans“, verzeichnete infolge gute Chancen auf den Ausgleichstreffer, doch das Leder kam am Mettmacher Schlussmann Alexander Reiter einfach nicht vorbei. Nach einer halben Stunde war es Jakob Döhler, der entgegen dem Spielverlauf den Ball nach einer Ecke für Mettmach zur 2:0-Führung im Tor unterbrachte. Der Schock saß bei den Hausherren tief, doch mit einem Freistoß aus großer Entfernung ins lange Eck machte Stephan Forstenpointner zum genau richtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeitpause die Partie noch einmal spannend. Pausenstand also 2:1 für die Gäste aus Mettmach.

Pausenführung über die Ziellinie gebracht

In der zweiten Spielhälfte hatten die Mettmacher die große Chance auf das 3:1 und der Vorentscheidung, diese bliebt aber vorerst noch aus. Nach dieser Großchance war das Spielgeschehen größtenteils relativ ausgeglichen. Ein Abwehrfehler von „Saiga Hans“ in der 64. Minute wurde von den Mettmachern eiskalt ausgenutzt. Philipp Hochradl traf aus der Distanz auf das leere Tor zum 3:1 und damit auch zur Vorentscheidung in dieser Partie. In den letzten rund 25 Minuten verwalteten die Gäste diese 3:1-Führung, verzeichneten noch die ein oder andere Chance und durften nach 90 Minuten über einen Auswärtssieg bei St. Johann/Walde jubeln.

Stimme zum Spiel:

Hermann Berghammer, Obmann UFC Mettmach:

„Wir erzielten nach wenigen Minuten bereits das 1:0 und haben sie damit überrascht. Dann war Saiga Hans spielbestimmend und hatte auch einige Chancen. Anschließend aber haben wir das zweite Tor gemacht, ehe wir kurz vor der Halbzeitpause doch verdient den Treffer zum 2:1 kassierten. Nach dem 3:1 haben wir die Führung trocken nach Hause gespielt. In Summe war der Sieg verdient, da wir die Chancen genutzt haben.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei