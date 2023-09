Siebenter Sieg in Serie! UFC Riegerting lacht mit Punktemaximum (vorerst) von der Tabellenspitze

Details Samstag, 09. September 2023 17:13

Am vierten Spieltag der 2. Klasse West kam es zum Kräftemessen zwischen dem SV HAI Schalchen 1b und dem UFC Riegerting, kreuzten der Drittplatzierte und der Tabellenzweite die Klingen. Nach einem Gruppenwechsel kam die zweite Mannschaft des Landesligisten in der neuen Liga mit zwei Siegen ausgezeichnet an, musste dann aber am vergangenen Wochenende in St. Johann die erste Niederlage einstecken. Die Gelb-Schwarzen gingen auch am Samstagnachmittag leer aus und zogen mit 1:2 knapp den Kürzeren. Seit Wolfgang Huber im April in Riegerting das Trainerzepter übernommen hat, präsentiert sich der UFC in exzellenter Form. Kapitän Moritz Puttinger und Co. sind seit nunmehr elf Partien ohne Niederlage, feierten in der HAI Arena den siebenten Sieg in Serie und führen für zumindest zwei Stunden die Tabelle an.

Puttinger-Brüder bescheren Huber-Elf 2:0-Führung

Von Beginn an gingen die jungen Hausherren hohes Tempo, während die Huber-Elf nicht so souverän auftrat, wie in den letzten Spielen. Dennoch durften sich die Riegertinger Mitte der ersten Halbzeit über die Führung freuen, als Kapitän Moritz Puttinger einen Freistoß aus rund 20 Metern versenkte. Der SV hielt beherzt dagegen und wusste spielerisch zu gefallen, an der gegnerischen Strafraumgrenze war die Gerner-Elf mit ihrem Latein aber zumeist am Ende. Die Riegertinger glänzten nicht, stützten sich jedoch auf eine kompakte Defensive und ließen nicht viel zu. Praktisch mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Bebic tat es Michael Puttinger seinem älteren Bruder gleich, als der 18-Jährige mit einem Freistoß SV-Schlussmann Nicolas Lürzer überraschte und den 0:2-Halbzeitstand besiegelte.

Nach Schalchener Anschlusstreffer bleibt Spiel bis zum Schluss spannend

Nach Wiederbeginn verschliefen die Gäste die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Diese Passivität wurde in Minute 52 bestraft, als Elmir Bektic einen Stanglpass von der linken Seite verwertete. Nach dem Anschlusstreffer wollten die Schalchener mehr, waren um den Ausgleich bemüht und ließen nichts unversucht. Doch die Huber-Elf hatte das Geschehen über weite Strecken unter Kontrolle, war vor allem darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen und das Ergebnis zu verwalten. In einem bis zum Schluss spannenden Spiel ließen die Riegertinger nicht allzu viel zu, brachten die hauchdünne Führung ins Ziel, behaupteten ihre weiße Weiße und feierten den bereits siebenten Sieg in Folge.

Wolfgang Huber, Trainer UFC Riegerting:

"Unsere Leistung war nicht die allerbeste, demnach wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Doch wenn man in einem Flow ist, gewinnt man eben ein enges Match. Wir sind seit dem Frühjahr im Aufwind, konnten unseren tollen Lauf fortsetzen und hätten nichts dagegen, wenn es in dieser Tonart weitergehen würde. Die Spieler sind eine verschworene Einheit, arbeiten hart und belohnen sich dafür. Auch wenn am kommenden Wochenende, im Heimspiel gegen Treubach, ein vermeintlich schwächerer Gegner auf uns wartet, machen wir nicht den Fehler, die Grün-Weißen zu unterschätzen".

