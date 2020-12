Bezirksliga Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:20

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Tobias Steiner (U. Königswiesen)

Endergebnis:



1. Tobias Steiner (U. Königswiesen / 9007 Stimmen)

2. Adnan Midzic (SV Gallneukirchen / 6167 Stimmen)

3. Daniel Buchmaier (Union Julbach / 2116 Stimmen)

4. Lukas Wolfinger (TSU Wartberg/Aist / 1872 Stimmen)

5. Florian Stadlbauer (Union Julbach / 794 Stimmen)

6. Lukas Schmid (SV Freistädter Bier / 717 Stimmen)

7. Thomas Hölzl (SV Freistädter Bier / 646 Stimmen)

8. Simon Grünzweil (Vorderweißenbach / 560 Stimmen)

9. Alexander Hüttmannsberger (U. Königswiesen / 452 Stimmen)

10. Manuel Schmerda (Union Lembach / 406 Stimmen)