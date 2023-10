SV Freistadt gelingt Befreiungsschlag in Haibach

Details Montag, 02. Oktober 2023 11:59

In der siebten Runde der Bezirksliga Nord kam es unter anderem zur Begegnung zwischen dem UFC Haibach und dem SV Freistadt. Während die Aufsteiger aus Haibach vor der Partie auf Rang zwölf standen, damit aktuell den Blick nach unten richten müssen, ist jener der Freistädter naturgemäß nach oben gerichtet. Der Start verlief jedoch alles andere denn nach Wunsch, nach sechs Runden stand man mit bloß acht Zählern da, für die Ansprüche der Mühlviertler natürlich zu wenig.

Freistadt zunächst wieder anfällig

Der SV Freistadt, der im bisherigen Saisonverlauf des Öfteren unter Wert geschlagen wurde, teilweise auch unglücklich Punkte lassen musste, legte im Duell mit Haibach gut los, kam früh zu ersten Gelegenheiten, konnte zunächst aber nicht entscheidend zuschlagen. So kam es, wie es im Fußball – und zuletzt vor allem in Freistadt – oft kommt, und der Gegner ging wider dem Spielverlauf in Führung. Tobias Wiesinger stellte die Haibacher Effizienz nach 37 Minuten unter Beweis. Freistadt wirkte kurz wie gelähmt, rettete sich aber schließlich mit einem 1:0 für die Hausherren in die Halbzeitpause, die Hausherren hätten beinahe noch das zweite Tor erzielt.

Nach Wiederbeginn spielte Freistadt konsequenter, und die Überlegenheit der Mannen aus der Bezirkshauptstadt wurde immer deutlicher. Treffer waren unter diesem Gesichtspunkt nur noch eine Frage derzeit, kurz nach der Stundenmarke war es schließlich auch soweit. Philipp Haiböck zog auf der rechten Seite nach innen, um mit links herrlich in die lange Ecke abzuschließen.

Gäste mit verdientem Sieg

Das 1:2 ließ dann nicht lange auf sich warten. Nach einer herrlich herausgespielten Aktion der Gäste aus Freistadt konnte Haibachs Keeper den Rückstand noch verhindern, zum Abstauber standen aber gleich zwei Freistädter bereit, schließlich war es Fabian Hennerbichler, der das Spielgerät über die Linie drückte.

Das 1:3, das in der 81. Minute alles klar machte, war ebenso sehenswert. Nach einem weiten Ball über die Abwehr der Haibacher hinweg kam Fabian Hennerbichler an den Ball. Er spielte diesen volley zur Mitte, wo Philipp Haiböck unbedrängt vollstreckte. Der SV Freistadt feierte damit einen immens wichtigen Sieg, der die Mannschaft wieder etwas näher an den Relegationsplatz brachte.

Christian Weilguny, sportlicher Leiter SV Freistadt:

„In der ersten Phase waren wir klar überlegen, waren der Meinung, dass hier schon einer hätte drinnen sein müssen. Bis zum Gegentor waren wir klar überlegen, nach selbigem aber ein bisschen paralysiert. Haibach hätte dann vor der Pause noch die Chance auf das 2:0 gehabt. Es war spielerisch aber eigentlich ein Klassenunterschied, das wurde dann in der zweiten Hälfte eklatant, da hatten wir eine Torchance nach der anderen, da waren sie mit 3:1 dann gut bedient.“

