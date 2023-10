Trotz verschossenem Elfmeter fährt Union Oepping in Hofkirchen/M. nächsten "Dreier" ein

Details Samstag, 28. Oktober 2023 19:00

In der elften Runde der Bezirksliga Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der TSU Hofkirchen/M. und der Union Steinprofis Oepping. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellensechsten durften sich die Zuschauer auf enges Match freuen. Die Gästeelf von Coach Rene Beham präsentiert sich seit geraumer Zeit in ausgezeichneter Form und setzte ihren aktuell guten Lauf am Samstagnachmittag fort. Die Oeppinger behielten mit 2:1 knapp die Oberhand, feierten den vierten Sieg in Serie und setzten sich im Vorderfeld der Tabelle fest. Die Wiesinger-Elf hingegen wartet seit nunmehr vier Runden vergeblich auf einen "Dreier" und kommt nach der zweiten Pleite am Stück nicht vom Fleck.

Beham-Elf geht dank überragendem Magauer zwei Mal in Führung

Rund 250 Besucher bekamen von Beginn an ein ausgeglichenes und offenes Match zu sehen, hüben wie drüben hielten sich klare Chancen zunächst jedoch in Grenzen. Die Gäste wussten vor allem mit Umschaltmomenten zu gefallen und starteten über die Seiten immer wieder gefährliche Angriffe. Dabei tat sich Andreas Magauer hervor, der am rechten Flügel für Betrieb sorgte und den Unterschied machte. Nach torlosen 30 Minuten ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst war es einmal mehr Magauer, der auf der rechten Seiten einen Stanglpass schlug, den Lukas Schaubmayr eiskalt verwertete. Doch im Gegenzug hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude, als Gästegoalie Clemens Harringer ein kapitaler Fehlpass unterlief, Oliver Witti den Ball blockte und das Leder in die Maschen sprang. Dieses Geschenk war das erste und zugleich letzte, das die Oeppinger an diesem Tag verteilten. Denn kurz vor der Pause hatte die Beham-Elf die Nase wieder vorne. Nach einem feinen Doppelpass mit Lukas Schaubmayr schloss der überragende Magauer diese sehenswerte Aktion erfolgreich ab und krönte seine bärenstarke Leistung.

Hausherren können Blatt nicht wenden - Michael Schaubmayr vergibt strittigen Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Labmayer legten die Hausherren den Vorwärtsgang ein und erarbeiteten sich ein klares Übergewicht, das Team von Coach Peter Wiesinger fand im letzten Drittel aber zumeist keine Lösungen. Die nun tiefstehenden Oeppinger stützten sich auf eine kompakte Defensive und ließen nicht viel zu. Nach 65 Minuten musste der besten Mann an diesem Tag den Platz verlassen - Magauer knickte um, verletzte sich dabei um Sprunggelenk und musste durch Stefan Rauscher ersetzt werden. Die Hofkirchener waren zwar spielbestimmend, fanden aber keine klare Ausgleichschance vor. In Minute 80 hätten die Gäste den Sack endgültig zumachen können - nach einem vermeinlichen Foul am eingewechselten Florian Rachinger hielt TSU-Schlussmann Klaus Aichbauer aber sowohl den von Michael Schaubmayr geschossenen, strittigen Elfmeter, als auch den Nachschuss von Rachinger. In einer hitzigen Schlussphase behauptete die Beham-Elf den hauchdünnen Vorsprung. Einmal war der sechste Oeppinger Saisonsieg in Gefahr, nach einem Schuss strich der Ball aber um Haaresbreite am Union-Kasten vorbei.

Dominik Schürz, Sportlicher Leiter Union Oepping:

"Aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit war der Sieg verdient, zudem haben wir im gesamten Spiel nicht allzu viel zugelassen. Wir freuen uns natürlich über das Fortsetzen der Siegesserie und sind nun in der Tabelle ganz vorne dabei. Wir wollen den bislang erfolgreichen Herbst positiv abschließen und in den letzten beiden Spielen, gegen Haslach und in Gallneukirchen, unser Punktekonto aufstocken".

