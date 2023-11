Seit 367 Minuten ohne Gegentor! SV Gallneukirchen setzt Erfolgsserie in Hofkirchen fort

Details Samstag, 04. November 2023 17:33

Am zwölften Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der TSU Hofkirchen/M. und dem SV Gallneukirchen auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellensiebenten durften sich die Zuschauer auf ein spannendes Match freuen, wenngleich die seit geraumer Zeit formstarken Gäste mit breiter Brust in die Partie gingen. Eine Woche nach einer Nullnummer gegen Lembach wusste der SVG vor allem in der zweiten Halbzeit zu gefallen, setzte sich mit 1:0 knapp durch und festigte mit dem dritten Sieg in den letzten vier Spielen den Platz im Vorderfeld der Tabelle. Zudem ist die Sommer-Elf seit bereits 367 Minuten ohne Gegentor. Die seit fünf Runden sieglose TSU hingegen musste am Samstagnachmittag die dritte Niederlage in Folge einstecken.

Torloser erster Durchgang

Rund 250 Besucher bekamen zunächst ein ausgeglichenes Match zu sehen, in dem sich die Mannschaften weitgehend neutralisierten und sich das Geschehen zumeist zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Die einzige hochkarätige Chance in Halbzeit eins fand die Heimelf von Coach Peter Wiesinger vor - nachdem sich die Hofkirchener ansehnlich nach vorne kombiniert hatten, knallte ein freistehender Angreifer nach einem Querpass den Ball über die Latte. Die Blau-Weißen hielten entschlossen dagegen, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für den SVG aber nicht heraus. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Schinagl mit dem Tor des Tages

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterhölzl fanden die Mannen von Trainer Joachim Sommer gut ins Spiel und schlugen daraus früh Kapital. In Durchgang zwei waren nur drei Minuten gespielt, als TSU-Schlussmann Klaus Aichbauer zunächst zwei Chancen zunichte machte, der Ball dann aber Michael Schinagl vor die Füße fiel und der 28-Jährige aus kurzer Distanz das Leder nur noch ins leere Tor schieben musste. Mit der Führung im Rücken hatten die Gäste Spiel und Gegner unter Kontrolle. Die Hofkirchener waren zwar um den Ausgleich bemüht, die Wiesinger-Elf machte sich mit etlichen individuellen Fehlern jedoch das Leben selbst schwer. Der SVG ließ in der restlichen Spielzeit nichts anbrennen, verabsäumte es jedoch, den Sack zuzumachen. Während Schinagl die eine oder andere Chance nicht nutzen konnte, agierten die Gallneukirchener in der Offensive zumeist unsauber und spielten ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende. Die Sommer-Elf ließ sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen, brachte die knappe Führung ins Ziel und machte das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll.

Roland Lindner, Sektionsleiter SV Gallneukirchen:

"Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit konnten wir einen verdienten Sieg feiern, unseren guten Lauf fortsetzen und uns im Vorderfeld der Tabelle festsetzen. Wir wollen die gute Hinrunde mit einem Heimsieg gegen Oepping beenden, allerdings ist auch die Union aktuell gut drauf".

