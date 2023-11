UFC Eferding holt in Arnreit zehnten Sieg in Serie

Details Montag, 06. November 2023 08:45

In der zwölften Runde der Bezirksliga Nord kam es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Arnreit und dem UFC Eferding. Die Gastgeber aus Arnreit standen im Vorfeld der Partie im unteren Drittel der Tabelle, konkret eroberte man zwölf Zähler, was Rang zehn ergab. Anders gestaltete sich die Situation der Eferdinger, die als Tabellenführer anreisten – im Gepäck befanden sich dabei zuletzt neun Siege in Serie. Die Elf von Trainer Christoph Hiesl wollte daher alles daransetzen, „zweistellig“ zu werden.

Arnreit machte seine Sache zunächst sehr gut

Die Zuschauer, die den Weg auf den traditionell gut besuchten Arnreiter Sportplatz gefunden hatten, sahen zunächst ein offenes Spiel, in dem in den ersten Minuten nicht allzu viel passierte. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, die großen Highlights blieben noch aus. Der UFC Eferding hatte zwar ein deutliches Plus an Ballbesitz, mit selbigem wusste man jedoch nichts Konkretes anzufangen, es gelang vorerst nicht, den Gegner im letzten Drittel entscheidend unter Druck zu setzen.

So kam es, dass die Hausherren in der 40. Minute etwas überraschend in Führung gingen. Bei einem hohen Ball infolge einer Standardsituation kam der Eferdinger Keeper aus seinem Kasten, kam dabei jedoch nicht an den Ball, woraufhin Patrick Aiglstorfer ins leere Tor köpfte.

Eferding gelang jedoch nur drei Minuten später der Ausgleich. Roman Eckmayr zog aus gut 20 Metern ansatzlos ab, sein Versuch passte genau in die kurze Ecke. Im zweiten Abschnitt zeigten die Gäste schließlich ein komplett anderes Gesicht. Man ließ nun Ball und Gegner laufen, war spielbestimmend und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen – mit anderen Worten: Der Eferdinger Motor kam wieder ins Laufen.

Eferding kam allmählich ins Rollen

Somit fielen zwangsläufig auch die Tore. Zehn Minuten nach der Pause schob Roland Meister den Ball nach einer Ecke über die Linie. Nur vier Minuten später verhängte der Schiedsrichter nach Foul an Kapitän Markus Zoidl einen unstrittigen Elfmeter. Silvio Hemmelmayr trat an und verwertete sicher. Das 4:1 sollte nach einem weiteren Eckball fallen. Alexander Meisters Ball wurde vom Tormann auf die Latte bugsiert, Raphael Kapsamer sagte artig „Danke“ und staubte ab.

Den Schlusspunkt setzten die Eferdinger zwei Minuten vor Schluss nach einem neuerlichen Strafstoß. Erneut stellte sich Silvio Hemmelmayr der Verantwortung, erneut konnte er reüssieren. Der UFC Eferding prolongierte damit seine unglaubliche Siegesserie und marschiert weiter unbeirrt in Richtung Landesliga-Rückkehr.

Christoph Hiesl, Trainer UFC Eferding:

„Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar ein klares Plus an Ballbesitz und haben versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, das ist uns im ersten Abschnitt aber nicht wirklich geglückt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir waren dann klar spielbestimmend, überlegen und haben uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt. Wir haben den zehnten Sieg in Serie gefeiert, ich bin richtig stolz auf die Truppe. Unser nächstes Ziel ist es, gegen Lembach die nächsten drei Punkte zu holen und mit elf Siegen in Serie in die Winterpause zu gehen.“

