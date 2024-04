SV Haslach macht drei Plätze gut und klopft bei den Top 3 an

Details Sonntag, 31. März 2024 20:03

Der SV Haslach empfängt in Runde 16 der Bezirksliga Nord die Union Arnreit. Will man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren, muss ein Sieg für die Heimelf her. Nach einem überzeugenden Sieg zum Rückrundenstart gegen Julbach folgte letzte Woche eine ernüchternde Niederlage gegen Wartberg/A. Die Gäste aus Arnreit wollen sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. Im neuen Jahr gelang das noch nicht, man musste in den vorangegangenen beiden Spielen jeweils mit einer Niederlage den Platz verlassen.

Zerfahrene erste Halbzeit - Haslach Führung mit der ersten Torchance

Beide Teams begannen diese Begegnung etwas vorsichtig und agierten mit vielen langen Bällen. Dies zog sich auch durch die gesamte erste Halbzeit durch. In Minute sechs allerdings hatten die Gäste eine erste gute Torchance. Der Schuss von Simader verfehlt sein Ziel jedoch knapp und es bleibt beim 0:0. Kurze Zeit später nutzten die Hausherren ihre erste Gelegenheit. Nach einem Geplänkel im Strafraum landet der Ball bei Racz, der kurzerhand abzog. Sein verdeckter Schuss ist zwar relativ zentral, jedoch so scharf, dass der Keeper keine Chance hatte. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Zwar hat die Heimelf die eine oder andere Torchance vorgefunden, es jedoch verabsäumt ihr Torkonto nach oben zu schrauben. Mit 1:0 ging es dann in die Kabinen.

Zähe zweite Halbzeit - Haslach macht spät den Sack zu

Die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit verliefen ereignislos. Hohe Bälle, Unkonzentriertheiten und Ballverluste prägten das Spiel. Danach waren die Gäste aus Arnreit besser im Spiel. Sie wirkten aggressiver und konnten sich gute Chancen erarbeiten. Vor allem nach Standards und Einwürfen wurden die Arnreiter gefährlich. In dieser Phase hätten sich die Gäste den Ausgleich verdient, scheiterten jedoch des Öfteren an Keeper Starlinger. Die Heimelf übersteht diese Drangphase aber schadlos und stabilisierte sich mit Fortdauer des Spiels. In Minute 85 dann so etwas wie die Vorentscheidung. Nach einem Lochpass von Racz blieb Spindelböck cool und verwandelte den Ball im kurzen Eck. 2:0! Den Schlusspunkt setzte dann Schnölzer, der eine Flanke von links aus kurzer Distanz einköpfte. Das Spiel war nun endgültig entschieden und der Schiedsrichter beendete diese beim Spielstand von 3:0.

Andreas Jobst, Trainer SV Haslach

"Im Endeffekt war es ein glücklicher Sieg. Wir nehmen die Punkte natürlich gerne mit, auch wenn ein Unentschieden aus neutraler Sicht vielleicht gerechtfertigt gewesen wäre. Arnreit hatte, und so ehrlich muss man sein, sehr viel Spielpech. Für uns sind die 3 Punkte sehr wichtig, auch wenn es ein "dreckiger" Sieg war."

