UFC Haibach bleibt auch im vierten Spiel des Jahres sieglos und auf dem letzten Platz

Details Sonntag, 07. April 2024 09:46

Die mitgereisten Anhänger des UFC Haibach hofften an diesem sonnigen Samstag auf einen Erfolg ihrer Mannschaft. In Runde 17 der Bezirksliga Nord war man zu Gast beim USV St. Oswald/Fr.. Nach zwei Niederlagen in Folge konnten die Haibacher immerhin einen Punkt gegen SV Gallneukirchen ergattern. Die Heimelf kann mit einer breiten Brust in diese Partie gehen, konnte man in Runde 16 doch dem Tabellenführer aus Eferding einen Punkt abnehmen.

Aggressive Gäste lassen Hausherren nicht wirklich ins Spiel kommen - Drei Stangenschüsse in Halbzeit eins

Nach dem Punktgewinn letzte Woche gegen Eferding wollten die Hausherren ihre starke Leistung bestätigen, kamen gut ins Spiel und konnten sich ein optisches Übergewicht erarbeiten. Die Gäste aus Haibach hielten aber sehr gut dagegen und machten der Heimelf mit ihrer bissigen und aggressiven Spielweise das Leben schwer. Man merkte, dass Haibach im Abstiegskampf unbedingt punkten wollte. Die Männer aus St. Oswald wirkten etwas lethargisch und so kam es, dass die Gäste innerhalb der ersten 25 Minuten zwei dicke Möglichkeiten vorfanden, die jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt waren. Zweimal rettete das Aluminium für die Hausherren, ehe diese selbst einmal Pech hatten und ein Schuss vom Pfosten abprallte. In Minute 30 war es dann soweit. Nach einer Ecke befördert St. Oswalds Rezak den Ball akrobatisch per Seitfallzieher in die Maschen und bescherte der Heimelf die Führung. Die Gäste ließen aber nach diesem Rückstand den Kopf nicht hängen und kommen noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach einem Gestocher im Strafraum kommt der Ball zu Weißhäupl, der das Spielgerät humorlos im Tor versenkte. 1:1! Mit diesem Spielstand geht es dann auch in die Kabine.

Lucky Punch bleibt aus - Wenig Torraumszenen in Halbzeit zwei

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild wie in Halbzeit eins. St. Oswald/Fr. hatte weiterhin Probleme mit der umkämpften Spielweise der Gäste. So kam es, dass sich in Halbzeit zwei die Teams weitgehend neutralisierten und sich das Spielgeschehen im Mittelfeld abspielte. Viele lange Bälle und Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Bild im zweiten Abschnitt. Die Offensivbemühungen beider Teams verliefen oft im Sand. Sei es wegen mangelnder Konzentration oder guter Abwehrarbeit. Bis auf eine gute Kopfballchance von Oberreiter nach etwa einer Stunde gibt es bezüglich Tormöglichkeiten nicht viel zu berichten. Wenig überraschen also, dass das Spiel mit 1:1 unentschieden endete.

Philipp Müller, Sportlicher Leiter USV St. Oswald/Fr.

"Das 1:1 ist am Ende gerecht gewesen. Wir haben uns sehr schwergetan ins Spiel zu kommen. Wir haben uns auf jeden Fall drei Punkte erhofft, sind im Nachhinein aber froh, dass wir zumindest noch einen Punkt geholt haben. Jetzt müssen wir in Freistadt zeigen, dass wir mehr können und auch wollen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.