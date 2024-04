SV Haslach stoppt den Siegeslauf der TSU Hofkirchen - 4:2 Heimsieg gegen das Team der Stunde

Details Sonntag, 14. April 2024 11:22

Die Hinrunde hat der TSU Hofkirchen lediglich auf Rang 11 beendet und konnte gerade 13 Punkte sammeln. In der Rückrunde konnte man alle bisherigen Duelle für sich entscheiden und bereits 12 Punkte sammeln. In Runde 18 der Bezirksliga Nord ist man nun zu Gast beim SV Haslach, der seinerseits immerhin drei ihrer vier Duelle gewinnen konnten. Spannung ist also garantiert, wenn sich diese beiden Teams bei perfektem Fußballwetter gegenüberstehen.

Blitzstart der Heimelf - Hofkirchen offensiv glücklos

Der SV Haslach startete perfekt in dieses Spiel. Nach nicht einmal 2 Minuten durften sie bereits zum ersten Mal jubeln. Friedl behauptet sich auf der Seite, zieht nach innen und schließt ab. Seinen Schuss kann Keeper Aichbauer noch parieren, Hackl steht jedoch goldrichtig und schiebt zur Führung ein. Danach erarbeiteten sich die Gäste leichte spielerische Vorteile. Das Zentrum der Gäste war spielerisch stark und setzte die Außen immer wieder gut in Szene. Die Hofkirchner, in Person von Oliver Witti, fanden nach dem Rückstand zwei gute Ausgleichschancen vor, die jedoch nicht genutzt wurden. In Minute 15 gab es dann Elfmeter für die Heimelf. Nach einem Lattenlupfer schaltete Friedl am schnellsten, umkurvt Aichbauer und ist nur durch ein Foul zu stoppen. Den fälligen Strafstoß legt sich Schauer zurecht und verwandelt sicher links unten. 2:0! Die Heimelf versuchte nun kompakt zu stehen und wenig zuzulassen. Dies gelang bis auf wenige Ausnahmen. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Witte nochmal über außen durch, sein Schuss verpasste das Ziel jedoch knapp - Glück für Haslach. Mit 2:0 ging es dann auch in die Kabinen.

Drei Tore binnen zehn Minuten - Munteres Hin und Her in Halbzeit zwei

In Durchgang zwei war noch nicht mal eine Minute gespielt, da kamen die Gäste zum Anschlusstreffer. Nach einem Ballverlust der Haslacher kombinierten sich die Gäste schön durch, sodass Dominik Peter frei von der Strafraumgrenze zum Abschluss kam. Sein Schuss landet zum 2:1 im Tor. Der Jubel hielt allerdings nur drei Minuten, denn Sylaj stellte mit seinem Kopfballtor den alten Abstand wieder her. Nicht einmal zehn Minuten danach kamen die Gäste wieder zum Anschluss. Einen Schuss der Gäste kann Keeper Starlinger abwehren, der zweite Ball landete jedoch wieder beim Gegner und Witti grätscht den Ball zum 3:2 über die Linie. Danach war etwas die Luft draußen und es passierte nicht viel. Bis der SV Haslach das Spiel entschied. In Minute 73 gab es Eckball für die Heimischen. Sylaj steigt am höchsten und köpft zum 4:2 ein. Danach schaltete die Heimelf in den Verwaltungsmodus und ließ die Gäste nicht mehr zu Chancen kommen. So blieb es beim Heimsieg für den SV Haslach.

Andreas Jobst, Trainer SV Haslach

"Wir sind glücklich über die 3 Punkte - gerade zu Hause. Hofkirchen ist für mich zurzeit eines der Top-Teams der Liga und ich bin froh, dass wir mithalten können. Der Spielverlauf und die Tore waren für uns ausschlaggebend und meine Mannschaft war richtig gut drauf. Spielerisch sowie taktisch sehr diszipliniert, trotz der vielen Ausfälle."

