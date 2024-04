Union Julbach ringt im Derby die Gäste aus Arnreit knapp nieder - 2:1!

Details Montag, 15. April 2024 09:03

Das Wetter passt, die Stimmung ist toll und die Mannschaften sind heiß auf dieses Derby in Runde 18 der Bezirksliga Nord. Die Union Julbach empfängt im heimischen Meran Stadion die Gäste der Union Arnreit. Tabellarisch sind die Lilanen Favorit, trennen die beiden Teams 9 Plätze und 12 Punkte. Nach der Auftaktniederlage zum Rückrundenstart konnte die Heimelf sieben Punkte sammeln und kommt mit zwei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen. Nach drei Niederlagen zu Beginn konnten die Arnreiter letzte Woche den ersten Dreier einfahren und will nun mit einer Trendwende weiter weg von den Abstiegsrängen.

Aggressive Gäste machen Julbach das Leben schwer - Zwei kuriose Tore

Die Gäste aus Arnreit waren, wie erwartet, sehr motiviert und gewillt der Heimelf im Derby ein Bein zu stellen. Von Beginn an gingen die Arnreiter aggressiv und kämpferisch, aber nicht unfair, zu Werke. Dies hatte zur Folge, dass die Heimelf ihr gewohnt spielerisches Spiel nicht aufziehen konnte. Bereits in Minute neun profitierten die Gäste von einer Balleroberung im Mittelfeld. Nach dem Ballgewinn sieht Arnreits Aiglstorfer, dass Heimgoalie Buchmaier zu weit vor seinem Kasten steht und überlupft diesen aus gut 35 Metern. Traumtor zum 0:1! Danach erarbeitete sich die Julbacher Offensive ein leichtes Übergewicht, mehr als Halbchancen konnte man sich jedoch nicht erarbeiten. In Minute 41 war es aber dann soweit. Nach einer Ecke ging der Ball an Freund und Feind vorbei und sprang auf das Schienbein von Bogner. Daraufhin kullert der Ball ins Tor. 1:1! Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die wohlverdiente Pause.

Viel Kampf, individuelle Fehler, Ausrutscher und ein Lucky Punch

Die Heimelf hatte weiterhin Probleme mit der Spielweise der Arnreiter und wirkte zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas verunsichert. Individuelle Fehler und Ausrutscher führten dazu, dass die Gäste zu guten Tormöglichkeiten kamen, die sie allerdings, zur Freude der Heimfans, nicht nutzen konnten. Die Sicherheit kam jedoch im Laufe der zweiten Halbzeit zurück und Julbach hatte optische Vorteile, allerdings blieben die ganz großen Sitzer aus. Lediglich bei Standards wurde die Heimelf gefährlich, die Arnreiter Defensive konnte aber immer mit vereinten Kräften klären. In Minute 83 war die Verteidigung dann aber auch machtlos. Wagner verlängert einen langen Ball auf rechts zu Lauss, der behauptet den Ball und bringt diesen zur Mitte, wo der durchgelaufene Wagner lauert. Sein Schuss geht durch die Beine von Keeper Neumüller zur 2:1 Führung. Darauffolgende Chancen blieben ungenutzt und so blieb es am Ende beim knappen 2:1 Sieg für Julbach.

Anton Autengruber, Trainer Union Julbach

"Prinzipiell war es, wie erwartet, das schwierige Derby mit vielen ausgeglichenen Situationen. Wir hatten, dass muss man ehrlich sagen, dann das glücklichere Ende für uns. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg aber in Ordnung und wir haben uns für unsere Leistung belohnt. Es war auf jeden Fall aber ein Arbeitssieg und ein Lob geht an die Mannschaft."

