Der SV Freistadt hinkt weiterhin seinen Ansprüchen hinterher - 1:0 Niederlage in Oepping

Bei herrlichen Bedingungen im Sportpark Oepping empfangen in Runde 21 der Bezirksliga Nord die Steinprofis Oepping den SV Freistadt. Die Steinprofis wollen sich von der empfindlichen 0:3 Niederlage gegen Arnreit rehabilitieren, zu Hause drei Punkte einfahren und somit den SV Freistadt in der Tabelle überholen. Die Gäste aus Freistadt hinken ihrer Form weiterhin hinterher. In der Herbstmeisterschaft noch auf Rang zwei gelegen, verliert man nun Rang um Rang. Mit einem Sieg könnte man dennoch zum SV Gallneukirchen aufschließen und den Abstand auf die Union Julbach auf zwei Punkte verkürzen.

Spielerisch starke Freistädter beißen gegen defensivstarke Steinprofis auf Granit

Der SV Freistadt zeigte sich spielerisch gewohnt stark, hatte viel Ballbesitz und nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. Die Oeppinger ließen die Gäste anlaufen und konzentrierten sich auf eine stabile Defensive, um im Konter Nadelstiche zu setzen. In Minute zwei waren es die Gäste, die die erste nennenswerte Aktion hatten. Ein Schuss von Hennerbichler geht jedoch nur an den Pfosten. Die Heimelf brauchte etwa 15 Minuten, um in die Partie zu finden, kamen danach besser in die Zweikämpfe und hatten auch mehr Ballbesitz. Das 1:0 für Oepping in Minute 20 kam etwas überraschend. Nach einem Ballverlust blieben die Heimischen gut drauf, eroberten das Spielgerät zurück und Lackinger tauchte plötzlich frei vor Schwingshandl auf. Der Stürmer ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte souverän zur umjubelten Führung. In der Folge hatten die Freistädter wieder mehr vom Spiel und kamen immer wieder über Standards gefährlich vor das Tor der Steinprofis. Mit viel Kampf, Willen und etwas Glück konnte die gut stehende Defensive jedoch alles Wegverteidigen. So hatte die Führung der Heimelf bis zur Pause Bestand.

SV Freistadt findet kein Mittel - Oepping verpasst die Entscheidung

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild wie in Halbzeit eins. Die Gäste versuchten spielerisch die Defensive der Oeppinger zu knacken, kamen aber nicht wirklich durch. Mit Fortdauer des Spiels waren es dann die Heimischen, die mehr Räume bekamen und diese auch bespielten und sich somit mehr Spielanteile erspielten. Man merkte den Gästen an, dass sie, ob der starken Defensivleistung der Steinprofis, schon etwas verzweifelt waren. Daraus resultierten viele Distanzschüsse. Die Zeit lief den Gästen davon und so kam es, dass sie auch spielerisch den Faden etwas verloren. Die letzten Minuten hatten aber noch ein paar Chancen parat. Magauer hatte in Minute 84 die Entscheidung für Oepping am Fuß, scheitert jedoch im eins gegen eins am Keeper. Kurze Zeit später war es wieder die Offensive der Heimelf, die einen Konter nicht konzentriert genug zu Ende spielt, sodass ein Verteidiger gerade noch klären kann. Die letzte Chance des Spiels hatte Hennerbichler in der Nachspielzeit. Sein Schuss verfehlt das Tor knapp und so blieb es bei einem denkbar knappen, jedoch verdienten Heimsieg für die Steinprofis Oepping.

Rene Beham, Trainer Steinprofis Oepping

"Wir haben jetzt viermal gegen Freistadt gespielt und davon dreimal gewonnen. Mittlerweile wissen wir, wie wir die Freistädter schlagen können. Mein Team ist defensiv sehr gut gestanden und so kann man auch mal 1:0 gewinnen. Mittlerweile haben wir auch ligaweit eine der besten Defensiven."

