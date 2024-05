St. Oswalder Defensive hält erneut - Keine Tore und keine Zähler für Union Julbach

Details Freitag, 10. Mai 2024 09:54

Die Bezirksliga Nord geht in die entscheidende Phase. Den 22. Spieltag eröffnen die Union Julbach und der USV St. Oswald/Fr.. Für die Julbach zählt in dieser Runde nur ein Sieg, will man noch ein Wörtchen um die Relegationsplätze mitreden. Zurzeit hinkt man seiner Form jedoch hinterher, konnte man die letzten zwei Spiele nicht gewinnen und lediglich einen Punkt sammeln. Die Gäste aus St. Oswald/Fr. kommen mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge. Hervorzuheben ist hier aber die Defensive der Gäste, die in den letzten vier Spielen nicht ein Gegentor zugelassen hat. Setzt sich diese Serie in Julbach fort?

Torlose erste Halbzeit - Gäste über Standards gefährlich

Die Gäste aus St. Oswald/Fr. haben in der Rückrunde erst sieben Gegentreffer bekommen und genau so legten sie dieses Spiel auch an. Kompakt stehen und aus einer gesicherten Defensive die Umschaltmomente nutzen und Nadelstiche setzen. Die Heimelf versuchte den Abwehrriegel zu durchbrechen, hatten mehr Ballbesitz, bissen sich jedoch immer wieder die Zähne an der gut stehenden Abwehr aus. Die Spielweise der Gäste war teilweise sehr ruppig. Geschuldet war dieses intensive Spiel sicherlich auch dem kleinen Platz in Julbach. Dies hatte dann auch zur Folge, dass in Halbzeit eins die ganz großen Tormöglichkeiten ausblieben. Julbach konnte ein paar Halbchancen verzeichnen und St. Oswald/Fr. wurde eher über Standards gefährlich. Die zwei besten Möglichkeiten in Durchgang eins gehörten den Gästen nach jeweils einem Eckball. Einmal konnte Thaller den Ball von der Linie kratzen und einmal ging ein Volley von Koci knapp am Tor vorbei. So schickte der gute Schiedsrichter Koidl die Teams mit 0:0 in die Halbzeitpause.

St. Oswalder Defensive steht - Rezac erlöst Gäste

Die Union aus Julbach versuchte in Halbzeit zwei die Defensive der Gäste über lange Bälle auszuhebeln. Die Heimischen wussten, dass eigentlich nur ein Sieg zählt, will man weiterhin von der Aufstiegsrelegation träumen. Die Angriffsbemühungen konnten die Gäste jedoch ohne größere Probleme wegverteidigen. Aus dem Spiel heraus gab es auch in Durchgang zwei recht wenige nennenswerte Aktionen zu verzeichnen. Beide Teams strahlten über ihre Standards aber weiterhin so etwas wie Torgefahr aus. Koci, Spezialist für ruhende Bälle in Reihen der Gäste, brachte das Leder nach etwa 65 Minuten gefährlich vor das Tor. Goalie Buchmaier kann den Kopfball von Freudenthaler jedoch entschärfen. Kurz darauf Freistoß auf der anderen Seite. Gästekeeper Stütz kann den gut getretenen Ball von Pils jedoch klären. In der Schlussviertelstunde gab es dann Elferalarm im Strafraum der Gäste, Schiedsrichter Koidl sah jedoch keinen Kontakt und seine Pfeife blieb, sehr zum Ärger der Julbacher, stumm. Kurz darauf kassierte die Heimelf dann das 0:1. Nach einem Ballgewinn schalteten die Gäste gut um, kombinierten sich über zwei Stationen nach vorne und das Leder landete schließlich bei Rezac. Der Oswalder Stürmer drehte sich auf, legte sich den Ball zurecht und knallte das Spielgerät aus 20 Metern unhaltbar in die Maschen. In der Folge setzten die Julbacher alles auf Offensive, konnten aber den Oswalder Abwehrriegel nicht durchbrechen und so blieb es beim knappen 1:0 Auswärtserfolg für die Gäste.

Samir Hasanovic, Trainer USV St. Oswald/Fr.

"Wir sind wirklich ein Team mit gutem Teamgeist. Jeder kämpft für jeden und genau das sieht man auch in unseren Ergebnissen. Jetzt haben wir fünfmal ohne Gegentor gewonnen. Das Klima im Team ist wirklich unglaublich und die positiven Emotionen zeigen sich Woche für Woche am Platz."

