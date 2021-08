Union Julbach weiterhin mit Punktemaximum!

Details Sonntag, 29. August 2021 17:51

Am gestrigen Samstag traf die Union Julbach in der dritten Runde der Bezirksliga Nord vor eigenem Publikum auf die Union Altenberg. Die Heimischen konnten das gewonnene Selbstvertrauen aus den beiden vergangenen Spielen erneut aufzeigen und den Platz an der Tabellenspitze verteidigen. Die Gäste hingegen mussten nach zwei Unentschieden zum Auftakt nun die erste Niederlage hinnehmen.

Julbach erwischt den besseren Start

Bereits nach drei Minuten hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Boxleitner die erste Großchance des Spiels. Jakob Lauss spielte zuerst seine Geschwindigkeit gegen die Abwehr der Union Altenberg aus, scheiterte in der Folge aber am Gäste-Schlussmann Florian Peyrl. Danach dominierten die Violetten weiterhin das Match, kamen jedoch erst kurz vor der Pause noch einmal richtig gefährlich vors Gehäuse der Seyr-Elf. Erneut ist es die Nummer 11 Jakob Lauss, der den Ball an die Latte setzt. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Richtige Worte zur Halbzeit

Thomas Boxleitner richtete nach dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Martin Fragner wohl die richtigen Worte an seine Mannschaft, denn nach dem Wiederanpfiff zeigten die Heimischen warum sie in der Tabelle ganz oben stehen. In der 51. Minute entschied der Unparteiische folgerichtig auf Strafstoß. Jakob Lauss konnte von seinem Gegenspieler nur noch per Trikotziehen vom Torabschluss gehindert werden und so ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Fragner. Stefan Barth lies sich diese Chance nicht entgehen und brachte seine Mannschaft eiskalt in Führung. Kurz danach gelang Julbach die Vorentscheidung. Dieses Mal spielte Stefan Barth die Rolle des Vorbereiters. Nach einem guten Dribbling legte er perfekt für Reinhard Puffer auf, der auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Altenberg liesen das Zwischenergebnis aber nicht auf sich sitzen, drängten danach mit mehreren Chancen auf den Anschlusstreffer, scheiterten aber immer wieder am Julbacher Schlussmann Buchmaier. Erst zehn Minuten vor dem Ende musste die Union Altenberg den entscheidenden Genickschlag in ihren Offensivbemühungen hinnehmen. Nach einem Freistoß von Stefan Barth schaltete Julbachs Youngstar Lukas Wimmer nach einem Abpraller am Schnellsten und erhöhte zum 3:0 Endstand.

Helmut Barth (Sektionsleiter Union Julbach): "Wir haben gestern wieder eine gute Leistung gezeigt, von Beginn an gut angepresst und waren dadurch über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft. Der Sieg war verdient, aber ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Trotzdem sind wir natürlich mit dem Punktemaximum sehr zufrieden."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!