Union Lembach gewinnt Nachbarschaftsderby bei der Union Putzleinsdorf mit 3:1!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 12:12

Am Samstagnachmittag war im oberen Mühlviertel Derbystimmung angesagt! Die Union Putzleinsdorf war in der neunten Runde der Bezirksliga Nord Gastgeber für den nur drei Kilometer entfernten Ortsnachbarn Union Lembach. Beide Mannschaften gingen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel, konnten Beide am vergangenen Wochenende einen Sieg einfahren. Die Gastgeber überzeugten mit einem klaren 6:0 Auswärtssieg bei TSV Ottensheim, während die Lembacher vor eigenem Publikum einen knappen 2:1 Sieg gegen die Union Vorderweißenbach einfahren konnten. In einem spannenden Spiel vor rund 350 Zusehern setzte sich am Ende die Union Lembach mit 3:1 durch.

Union Lembach erwischt besseren Start

Nach einem Herantasten in den ersten Spielminuten gelang der Union Lembach in der 14. Minute der frühe Führungstreffer. Stefan Hinterleitner stellte nach einer tollen Einzelaktion für die Gäste auf 1:0. Kurz darauf hatte die Union Putzleinsdorf eine hochkarätige Ausgleichschance, scheiterte aber am Aluminium. Danach wurden die Gäste aus Lembach spielbestimmender und konnten in der 35. Spielminute nach einem Eckball auf 2:0 erhöhen. Jonas Pechmann zirkelte den Ball von der Eckfahne direkt in Richtung Tor und Putzleinsdorfs Defensive konnte den Ball nicht mehr entscheidend klären. Beim Spielstand von 2:0 schickte Schiedsrichter Mag. Koidl die beiden Mannschaften in die Kabinen.

Pechmann entscheidet Derby kurz nach der Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel fasste sich Jonas Pechmann in der 50. Minute ein Herz und zog erneut nach einer Ecke aus der Distanz ab. Sein Schuss landete unhaltbar im langen Eck. Mit dem 3:0 war das Derby früh vorentschieden. Die Heimmannschaft gab sich aber nicht auf und versuchte immer wieder gefährlich vors Tor zu kommen. In der 67. keimte noch einmal etwas Hoffnung bei den Fans der Union Putzleinsdorf auf, als Matyas Markytan nach einer Maßflanke von Sebastian Pühringer per Kopf den Anschlusstreffer erzielte. Danach hatten die Heimischen noch einige gute Chancen, um noch einmal heranzukommen. David Berger scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Gästetormann Schinkinger und auch kurz vor dem Ende wollte ein Treffer bei einer Topchance nicht mehr gelingen. So blieb es im Derby der beiden Ortsnachbarn beim 1:3 Endstand für die Union Lembach, die den Sieg am anschließenden Oktoberfest feiern konnten. Die Union Putzleinsdorf hält somit weiterhin bei 14 Punkten, während die Union Lembach mit dem Sieg das Punktekonto auf 17 Zähler erhöhte und an der Tabellenspitze dran bleibt.

Manfred Mittermayr (Trainer Union Lembach): "Ein Derbysieg über den wir sehr froh sind und der am anschließenden Oktoberfest auch gebührend gefeiert wurde. In den ersten 15 Minuten waren die Heimischen sehr stark und spielbestimmend. Quasi aus dem Nichts gelang uns dann die Führung und kurz darauf der zweite Treffer. Mit dem 3:0 gleich nach der Halbzeit war es dann schon fast gelaufen. Putzleinsdorf gab sich aber nie auf und wir hatten nach dem 3:1 auch Glück, dass ihnen in der Drangphase rund um die 75. Minute kein Treffer mehr gelang, denn dann wäre es nochmal richtig eng geworden."

