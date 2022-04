Neun Partien ohne Niederlage: Gallneukirchen setzt Erfolgsserie fort!

Details Samstag, 02. April 2022 06:58

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Gallneukirchen mit 2:1 gegen die Union Arnreit gewann. Der SV Gallneukirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte die Union M-TEC Arnreit durch ein 3:1 für sich entschieden.

Der Gast erwischt einen Blitzstart ins Spiel: Patrick Aiglstorfer trifft in der ersten Minute zur frühen Führung: Katastrophaler Fehlpass im Spielaufbau, danach herrscht viel Unordnung, doch Patrick Aiglstorfer bleibt cool und verwandelt alleine vor Goalie Kürnsteiner. Gallneukirchen zeigt sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlägt Fabian Hinterreitner mit dem Ausgleich zurück: Filip Resch bringt eine perfekte Hereingabe tief in den Strafraum der Gäste, wo Fabian Hinterreitner nur noch einschiebt. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markiert Michael Schinagl in der 16. Minute: Traumhaftes Zuspiel von Midzic auf Schinagl, der es wie letzte Woche gegen Freistadt löst und den herauseilenden Keeper überhebt.

Die Nr. 9 Kevin Aiglstorfer läuft auf Kürnsteiner zu, doch Filip Resch grätscht in höchster Not und entschärft die Situation! Wichtig! casual1908, Ticker-Reporter

Obwohl dem SV Gallneukirchen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelingen, schafft es die Union Arnreit zugleich nicht, die Partie zu drehen. In der 62. Minute trifft Schinagl sogar erneut, sein Treffer wird aber aberkannt. In der 87. Minute finden die Heimischen noch eine Großchance vor: Kalem mit dem perfekten Querpass auf Schinagl, der alleine vor Goalie Neumüller scheitert - es bleibt beim 2:1 für Gallneukirchen.

Trotz des Sieges bleibt Gallneukirchen auf Platz fünf. Die Gastgeber verbuchten insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SV Gallneukirchen in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Die Union M-TEC Arnreit holte auswärts bisher nur elf Zähler. Mit 23 Zählern aus 16 Spielen steht die Union Arnreit momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Union M-TEC Arnreit momentan auf dem Konto.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert Gallneukirchen bei der TSU Hofkirchen im Mühlkreis, die Union Arnreit empfängt zeitgleich den TSV Ottensheim.

Bezirksliga Nord: SV Gallneukirchen – Union M-TEC Arnreit, 2:1 (2:1)

16 Michael Schinagl 2:1

8 Fabian Hinterreitner 1:1

1 Patrick Aiglstorfer 0:1