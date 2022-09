Union Julbach bringt in packendem Kellerderby 4:2-Führung nicht ins Ziel

Details Sonntag, 04. September 2022 11:49

In der vierten Runde der Bezirksliga Nord ging es im Kräftemessen zwischen der Union Königswiesen und der Union Thaller Fassaden Julbach um "big points". In der noch jungen Saison warten beide Mannschaften noch auf den ersten Sieg, deshalb zählte hüben wie drüben nur ein "Dreier". Nach einem verpatzten Start konnte die Gästeelf von Trainer Thomas Boxleitner in der Vorwoche mit einem Remis gegen Eferding in der Tabelle anschreiben und hatte am Samstagnachmittag den ersten Sieg vor Augen, die Julbacher brachten eine 4:2-Führung aber nicht ins Ziel und verschossen zudem im Finish einen Elfmeter. Auch wenn der erste ergatterte Punkt nicht wirklich weiterhilft, bewies die Hinterkörner-Elf Moral, machte einen klaren Rückstand wett und schickte die "Rote Laterne" nach Vorderweißenbach.

Hausherren mit früher Führung

Nach nur fünf Minuten durften die heimischen Fans unter den rund 200 Besuchern erstmals an diesem Tag jubeln, als Georg Mühlbachler nach einem feinen Pass durch das Zentrum die Kugel trocken in die Maschen schob. Aufgrund der Bedeutung dieser Partie war beiden Teams eine gewisse Verunsicherung bzw. Nervosität anzumerken. In einem weitgehend ausgeglichenen Match durfte die Boxleitner-Elf nach 20 Minuten auf die Wende hoffen - nach einer Ecke war Felix Schauberger mit dem Kopf zur Stelle und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Fortan begegneten sich die Teams mit offenem Visier und kamen zur einen oder anderen Chance, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Boxleitner-Elf dreht Spiel

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer. Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Robert Daniel trafen aber die Gäste ins Schwarze. Stefan Gahleitner hebelte mit einem tollen Pass die Königswiesener Kette aus und Tobias Koblmüller stellte auf 1:2. Die Julbacher hatten das Spiel gedreht und waren nun am Drücker, kassierten aber nach einer Stunde quasi aus dem Nichts durch Fabian Hennerbichler den Ausgleich. Das 2:2 gab den Königswiesenern nicht die nötige Sicherheit, im Gegenteil, unterliefen der Hinterkörner-Elf in der Defensive immer wieder unnötige Fehler.

Gäste haben Sieg vor Augen - Königswiesener Doppelschlag

Kurz nachdem Jakob Lauss die Stange getroffen hatte, konnte Julbachs Angreifer im Strafraum der Hauserren von Peter Windhager nur durch ein Foul gestoppt werden - Stefan Barth übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter. Fünf Minuten später die vermeintliche Vorentscheidung, als Lauss an der Strafraumgrenze abzog und die Kugel im langen Eck versenkte. Die Julbacher hatten den ersten Saisonsieg vor Augen, die Gäste ließen sich jedoch binnen 60 Sekunden die Butter vom Brot nehmen. Hennerbichler verwertete zunächst einen Strafstoß, ehe der 21-jährige Stürmer, der seit zwei Jahren das Union-Trikot trägt, auf 4:4 stellte.

Barth vergibt Elfmeter und sieht Gelb-Rot

Die Zuschauer bekamen bereits acht Treffer serviert, doch in einer ebenso hitzigen wie spannenden Schlussphase ging es weiterhin Schlag auf Schlag. Beinahe wäre die Partie erneut gekippt, der eingewechselte Yannic Haslinger setzte einen Freistoß aus rund 20 Metern aber an die Stange. Kurz danach zeigte der Unparteiische - nach einem Foul an Lauss - zum dritten Mal auf den Punkt. Barth schnappte sich erneut den Ball, zielte aber zu genau und knallte das Leder ans Lattenkreuz. Kurz danach kam es für das 23-jährige Julbacher Eigengewächs noch schlimnmer, als der bereits verwarnte Barth nach einem Foul erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. Die Hausherren wussten die numerische Überzahl nicht zu nutzen und kamen zu keinem Matchball, weshalb es bis zum Schluss beim 4:4 blieb.

Franz Hofbauer, Koordinator Sport Union Königswiesen:

"Auch wenn es in Summe ein gerechtes Unentschieden war, hilft der eine Punkt weder uns noch Julbach wirklich weiter. Nach dem 2:4-Rückstand hat unsere Mannschaft aber tolle Moral bewiesen, konnte zumindest in der Tabelle anschreiben und die Rote Laterne loswerden. Am kommenden Wochenende erwartet uns das nächste Kellerderby, geht es beim neuen Schlusslicht aus Vorderweißenbach für beide Teams erneut um big points".