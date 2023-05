Vorentscheidung im Titelkampf? Union Katsdorf festigt in St. Oswald die Tabellenführung

Details Samstag, 13. Mai 2023 13:00

In der Bezirksliga Nord empfing der USV St. Oswald/Freistadt die Union Katsdorf zum Top-Spiel der 22. Runde. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenführer ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einem souveränen 3:0-Heimerfolg im Hinspiel ließ der Ligaprimus auch am Freitagabend nichts anbrennen, setzte sich mit 3:1 klar durch und festigte mit dem zweiten "Dreier" binnen Wochenfrist die Tabellenführung. Da die Verfolger aus Eferding und Freistadt jeweils Federn lassen mussten, baute die Hasanovic-Elf in der Tabelle den Vorsprung auf satte sechs Zähler aus. Die Mannen von Trainer Georg Pröll hingegen mussten nach drei Siegen am Stück binnen sechs Tagen die zweite Niederlage einstecken und sind nach der bereits fünften Rückrundenpleite im Kampf um den möglichen Relegationsplatz vermutlich aus dem Rennen.

Starker Tabellenführer belohnt sich nicht

Vor rund 250 Besuchern übernahm die Gästeelf von Coach Samir Hasanovic sofort das Kommando und trat von Beginn an entschlossen und selbstbewusst auf. Der Ligaprimus bestimmte das Geschehen, spielte seine Angriffe aber des Öfteren nicht konsequent zu Ende. Zudem ließen die Katsdorfer die eine oder andere gute Chance ungenutzt. Dusan Zuza hätte aus kurzer Distanz auf 0:1 stellen können, der Union-Torjäger suchte aber nicht den Abschluss, letztendlich fiel das Zuspiel des 23-jährigen Serben zu ungenau aus. Die Hasanovic-Elf konnte in Halbzeit eins aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen, sodass es torlos in die Pause ging.

USV-Kapitän sieht Rot

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Oberhuber bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, war der Tabellenführer auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit das bessere Team. Aber auch in Durchgang zwei konnten die Gäste gute Chancen zunächst nicht nutzen. Während Zuza an USV-Schlussmann Rene Stütz scheiterte, setzte Fabian Schimböck den Ball knapp neben den Kasten. Nach einer Stunde, eine spielentscheidende Szene, als Philipp Winter an Tarik Secic ein grobes Foul beging, St. Oswalds Kapitän für dieses Vergehen Rot sah und vom Platz flog.

Brandstetter bringt Hasanovic-Elf mit Doppelpack auf die Siegerstraße

Wenige Minuten später wusste der Tabellenführer die numerische Überzahl zu nutzen. Nach einem gelungenen Spielzug der Gäste und einem Zuspiel von Tarik Secic, scheiterte Zuza zunächst an Goalie Stütz, ehe Daniel Brandstetter per Abstauber auf 0:1 stellte. Am Beginn der Schlussviertelstunde sorgte das 31-jährige Katsdorfer Eigenwächs für die Vorentscheidung, als Brandstetter - nach einer tollen Kombination zwischen Zuza und Secic - einen Stanglpass verwertete. Trotz des klaren Rückstandes gaben sich die Hausherren nicht geschlagen, versuchten auch mit nur zehn Mann nach vorne zu spielen und schöpften in Minute 88 wieder Hoffnung - Ales Koci legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht, nach dem Schuss des bereits 42-jährigen Tschechen wurde das Leder abgelenkt und schlug im Union-Gehäuse ein. Die Hasanovic-Elf ließ sich davon nicht beirren und machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf, als der ebenerst eingewechselte Oliver Brajkovic einen feinen Pass schlug, Zuza die Kugel unter die Latte knallte und Katsdorfs Goalgetter mit seinem 15. Saisontreffer den 1:3-Endstand besiegelte.

Samir Hasanovic, Trainer Union Katsdorf:

"Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft zu einer geschlossen starken Leistung. Am Beginn der Rückrunde hatten wir mit einigen Ausfällen zu kämpfen, sind jetzt aber nahezu wieder komplett, demnach stimmen auch die Leistungen und Ergebnisse wieder. Auch wenn unsere Konkurrenten allesamt verloren haben, kann man von einer Vorentscheidung im Titelkampf aber noch nicht sprechen. Nach dem ungemein wichtigen Sieg in St. Oswald, müssen wir auch in der kommenden Woche - gegen Oepping und in Lembach - Punkte einfahren".

