1:5-Heim-Klatsche! Union Königswiesen nach sechster Pleite in Serie in Besitz der "Roten Laterne"

Details Sonntag, 14. Mai 2023 10:11

In der Bezirksliga Nord kam es am 22. Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Agora Königswiesen und der Union Steinprofis Oepping. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Achtplatzierten ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch nach fünf Pleiten am Stück fanden die Mannen von Neo-Trainer Daniel Windner auch am Samstagnachmittag nicht aus der Krise, gerieten mit 1:5 unter die Räder und sind nach der sechsten Niederlage in den sieben bisherigen Rückrundenspielen in Besitz der "Roten Laterne". Die Oeppinger hingegen ließen es nach einem souveränen 6:3-Heimerfolg im Hinspiel auch im zweiten Kräftemessen ordentlich krachen und fuhren in der Fremde den zweiten "Dreier" in Folge ein.

Beham-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Wer einen entschlossenen und um die vermutlich letzte Chance kämpfenden Nachzügler erwartet hatte, wurde in der Agora Arena enttäuscht. Vor rund 150 Besuchern bestimmten die Gäste von Beginn an das Geschehen. Nachdem Torjäger Kevin Rachinger die erste Chance der Oeppinger nicht nutzen konnte, erreichte das Team von Meister-Trainer Rene Beham nach einer Viertelstunde die Siegerstraße - Dominik Gruber knallte einen Freistoß an den Latte und Lukas Schaubmayr verwertete den Abpraller. Wenige Minuten später schlug es im Kasten der Hausherren abermals ein, als Rachinger mit einem Laufpass auf die Reise geschickt wurde, der Goalgetter uneigennützig querlegte und Andreas Magauer auf 0:2 stellte. Kurz danach, Aufregung in der Arena, bei einem vermeintlichen Foul im Oeppinger Strafraum blieb die Pfeife von Schiedsrichter Wolfsberger aber stumm. Kurz vor der Pause war die Messe gelesen, als Maximilian Pichler einen von Kapitan Michael Schaubmayr getretenen Corner zum 0:3-Halbzeitstand einnickte.

Top-Torjäger schnürt Doppelpack

Die Gäste hatten den "Dreier" in der Tasche, demnach tat die Beham-Elf nach Wiederbeginn nur das Nötigste. Ohne zu glänzen hatten die Oeppinger Spiel und Gegner auch in Duchgang zwei unter Kontrolle und schlugen nach einer Stunde erneut zu. Rachinger verwertete einen Stanglpass von rechts und durfte sich zum ersten Mal an diesem Nachmittag als Torschütze feiern lassen. Drei Minuten später durften sich die längst geschlagenen Königswiesener zumindest über den Ehrentreffer freuen - nach einem Foul von Michael Magauer verwandelte Florian Häusler den fälligen Elfmeter. Dem Top-Torjäger der Liga war es vorbehalten, in Minute 65 den Schlusspunkt zu setzen. Nach einer erneuten Ecke von Michael Schaubmayr war der 28-jährige Kevin Rachinger mit dem Kopf zur Stelle und besiegelte mit seinem 20. Saisontreffer den 1:5-Endstand.

Stephan Schuster Sektionsleiter Union Oepping:

"Wir hätten eine wesentlich schwierigere Aufgabe erwartet, konnten aber einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Mit diesem Dreier haben wir die 30-Punkte-Marke geknackt und in unserer ersten Bezirksligasaison den Klassenerhalt endgültig fixiert. Die Freude über die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte ist riesengroß, dementsprechend intensiv wird Ende Juni das 50-jährige Vereinsjubiläum gefeiert werden".

