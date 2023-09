Erstes Heim-Remis seit 8. November 2022 kostet Union Julbach Tabellenführung

Details Sonntag, 10. September 2023 11:38

In der Bezirksliga Nord kam es am vierten Spieltag zum Kräftemessen zwischen der Union Thaller Fassaden Julbach und der TSU Consento Wartberg/Aist, waren im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Vorletzten die Rollen vermeintlich klar verteilt. Nach vier Heimsiegen am Stück wollten die Mannen von Neo-Trainer Peter Hain im Meran Stadion den nächsten "Dreier" einfahren und den Platz an der Sonne behaupten. Die Union geriet jedoch gegen einen starken Nachzügler in Rückstand, machte dann aber ordentlich Dampf, musste sich aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung am Ende aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und wurde mit dem ersten Heim-Remis seit 8. November 2022 die Tabellenführung los. Die Wartberger haben seit geraumer Zeit mit einer Durststrecke zu kämpfen, lieferten in diesem Match aber eine ansprechende Performance ab. Obwohl die Proleta-Elf am Samstagnachmittag einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen konnte, ziert die TSU nach dem neunten Spiel in Folge ohne "Dreier" das Ende der Tabelle.

Starke Gäste mit verdienter Führung

Vor rund 250 Besuchern gingen die Gäste überaus engagiert ans Werk, wussten von Beginn an zu gefallen und fanden in der Anfangsphase zwei dicke Chancen zur Führung vor. Während Matthias Steinkellner nach einem Stanglpass den Ball neben das Union-Gehäuse setzte, fand Justin Himmelbauer nach einem feinen Lochpass in Julbach-Schlussmann Daniel Buchmaier seinen Meister. Die aggressiven Wartberger bestimmten das Geschehen, nach rund einer halben Stunde fand der Favorit aber zusehends besser ins Spiel. Nachdem ein Abschluss von Fabian Pils zu zentral ausgefallen war, geriet die Hain-Elf ausgerechnet in ihrer bis dahin besten Phase in Rückstand. Nach einer Hereingabe ließ sich Himmelbauer nicht zwei Mal bitten, versenkte die Neuerwerbung von den Blau-Weiß Linz Amateuren die Kugel im langen Eck. Die Julbacher reagierten auf das Gegentor mit einer Druckphase und hatten in Minute 45 den Ausgleich vor Augen. Jakob Lauss fing einen missglückten Rückpass ab und war an Gästegoalie Mario Hofer fast schon vorbei, der Wartberger Schlussmann konnte diese brenzlige Situation jedoch mit einer sensationellen Parade bereinigen. Kurz danach, Elfmeteralarm im Wartberger Strafraum, nach einem vermeintlichen Handspiel blieb die Pfeife von Schiedsrichter Nebel aber stumm.

Barth verwandelt Elfmeter - Hain-Elf kann Spiel nicht drehen

Auch wenn das Team von Trainer Tomislav Proleta nach Wiederbeginn nicht mehr so präsent war, wie vor der Pause, hielten die Wartberger beherzt dagegen und setzten ab und an Nadelstiche, agierten aber in Durchgang zwei nicht wirklich zwingend. Die Union hatte Spiel und Gegner nun fest im Griff, drängte vehement auf den Ausgleich und kreierte dazu auch einige Chancen, bei einer davon scheiterte Lauss abermals an Keeper Hofer. Im Wartberger Strafraum brannte es immer wieder lichterloh, reklamierten die Heimischen bei strittigen Situationen des Öfteren einen Elfmeter. Als Lauss den Ball eroberte, Florian Stadlbauer in Szene setzte und der Kapitän im Strafraum regelwidrig gestoppt wurde, zeigte der Unparteiische am Beginn der Schlussviertelstunde auf den Punkt - Stefan Barth bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Strafstoß. Nach dem Ausgleich gab sich die Hain-Elf mit einem Unentschieden nicht zufrieden und suchte die Entscheidung. Die Julbacher fanden auch den einen oder anderen Matchball vor, doch Lauss scheiterte zwei Mal an Goalie Hofer, auch Pils brachte den Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Kasten unter. So blieb es bis zum Schluss beim 1:1, wurden im Meran Stadion erstmals seit zehn Monaten die Punkte geteilt.

Christoph Auberger-Kochs, Sektionsleiter Union Julbach:

"Natürlich trauern wir dem fünften Heimsieg in Folge ein wenig nach, zumal ein Dreier auch möglich gewesen wäre, sind aber zum einen am eigenen Unvermögen, und zum anderen am bärenstarken Wartberger Torwart gescheitert. Betrachtet man jedoch das gesamte Match, muss man sagen, dass das Unentschieden durchaus gerecht war und sich die vor allem in der ersten Halbzeit starken Wartberger den einen Punkt verdient haben".

