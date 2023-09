Dritter Heimsieg in Folge! Union Lembach zwingt Aufsteiger spät in die Knie

Details Samstag, 16. September 2023 09:36

In der Bezirksliga Nord kam es zum Auftakt des fünften Spieltages zum Kräftemessen zwischen der Union Lembach und der Sportunion Schweinbach. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Drittplatzierten setzte die Mühlparzer-Elf auf ihre Heimstärke. Doch der Aufsteiger weiß in der Liga bislang zu gefallen und sammelte - nach einer Auftakt-Klatsche in Oepping - in den letzten drei Runden sieben Punkte. Eine Woche nach einer Nullnummer gegen Arnreit sah es für die Schweinbacher am Freitagabend erneut nach einem torlosen Remis aus, nach einem Doppelschlag in den Schlussminuten setzten sich jedoch die Hausherren mit 2:0 durch und feierten im dritten Heimspiel den dritten Sieg.

Torloser erster Durchgang

Nach einem Sieg gegen Haibach und der letztwöchigen Pleite in Haslach bekamen es die Mannen von Trainer Thomas Mühlparzer in der noch jungen Saison mit dem bereits dritten Aufsteiger zu tun. Schweinbachs Meister-Trainer Gerald Kitzler verpasste seiner Mannschaft ein knackiges Defensivkonzept. Gegen tiefstehende Gäste übernahmen die Lembacher vor rund 250 Besuchern früh das Kommando und waren über weite Strecken spielbestimmend. Die Heimischen starteten immer wieder Angriffe, waren zumeist in der gegnerischen Hälfte präsent und erarbeiteten sich auch die eine oder andere Chance. Bei einer davon scheiterte Jakob Pechmann an Gästegoalie Martin Gassner. Der auf Konter lauernde Aufsteiger tauchte ab und gefährlich vor dem Lembacher Kasten auf - zumeist war es Marcel Pichler, der für Torgefahr sorgte. Das 25-jährige Schweinbacher Eigengewächs, das nach drei Jahren in Katsdorf seit dem letzten Jahr wieder bei seinem Stammverein aktiv ist, verzog einen Distanzschuss knapp. Weitere Möglichkeiten des Angreifers machten Stefan Schürz bzw. Keeper Markus Schinkinger zunichte. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Später Lembacher Doppelschlag

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Eidenberger bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang verzeichnete die Mühlparzer-Elf wesentlich mehr Ballbesitz, biss sich aber auch in Halbzeit zwei an der kompakten Schweinbacher Defensive zumeist die Zähne aus. Bei einer guten Chance konnte Schweinbach-Schlussmann Gassner nach einer Ecke einen Kopfball von Schürz über die Latte drehen. Die Heimischen schlugen zahlreiche Flanken und Stanglpässe, die aber zumeist keinen Abnehmer fanden. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Nullnummer vertraut machten, schlugen die Hausherren in den Schlussminuten doch noch zu. Nach einer Freistoßflanke von Andreas Hofer konnte Torwart Gassner den Ball nicht sichern, Schürz stand goldrichig und versenkte die Kugel aus kurzer Distanz. In Minute 90 stach dann auch noch ein Lembacher Joker, als Fabian Lohr den kurz zuvor eingewechselten Martin Schinkinger auf der rechten Seite ins Szene setzte und der 27-Jährige mit einem Flachschuss den 2:0-Enstand besiegelte.

Thomas Mühlparzer, Trainer Union Lembach:

"Auch wenn der Aufsteiger eine harte Nuss war und wir für die drei Punkte bis zum Schluss kämpfen mussten, konnten wir aufgrund der wesentlich höheren Spielanteile einen verdienten Sieg feiern und freuen uns, dass wir auch das dritte Heimspiel gewinnen konnten".

