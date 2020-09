SV Garsten feiert Derby-Sieg gegen Aschach

Details Montag, 14. September 2020 16:24

In Runde fünf der Bezirksliga Ost gab es am Sonntag zum Abschluss das Derby zwischen dem SV Garsten und dem FC Palace Aschach/Steyr. Beide Teams konnten zuletzt Siege einfahren, überraschte Garsten bei den Vorwärts Juniors, Aschach holte gegen Amateure Steyr den ersten Saison-Dreier. Im Duell zweier Nachbarn sollte sich am Ende der Gastgeber durchsetzen, kann die Mayr-Elf nach einem knappen 1:0-Sieg an die Spitzengruppe der Tabelle anschließen.

Torlose erste Halbzeit

Schiedsrichter der Partie war Robert Platzer vor rund 200 Zusehern am Sportplatz des SV Garsten. Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Heimischen, konnten die Garstner nach einer kurzen Phase des Abtastens allmählich das Kommando übernehmen. In der neunten Spielminute fand man dann auch die erste gute Möglichkeit vor, ein Schuss aus der Distanz von Michael Kogler konnte von Aschach-Goalie Szakos über die Latte gelenkt werden. Wenig später gab es gleich die nächste Chance für die Heim-Elf, brach Krönigsberger über links durch und scheiterte nur knapp. Die beste Gelegenheit zur Führung hatte vor der Pause aber Aschach, setzte Freistoßspezialist Matthias Balint einen ruhenden Ball aus 18m an die Latte. Garsten blieb bis zur Halbzeit die aktivere Mannschaft, konnte aber dennoch wenige nennenswerte Chancen vermelden. Somit ging es nach 45 Minuten mit einem torlosen Remis in die Kabinen zurück.

Garsten reicht knappe Führung

Auch nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Geschehen ähnlich. Der SV Garsten hatte mehr vom Spiel, richtig zwingend wurde die Mayr-Elf aber dennoch nur sporadisch. Auf der Gegenseite verteidigte Aschach ganz ordentlich, fehlte nach vorne jedoch die Durchschlagskraft. So blieb Garsten dem Führungstor näher und konnte dieses nach gut einer Stunde auch erzielen. Oliver Rockenschaub bediente mit einer schönen Spielverlagerung den schnellen Brunner, der Bichler stehen ließ und in der Mitte Alexander Straßer finden konnte. Der Garstner-Stürmer fackelte nicht lange und erzielte das durchaus verdiente 1:0. Nur zehn Minuten später gelang Aschach beinahe schon der Ausgleich, Göksin setzte das Spielgerät aus kurzer Distanz aber über den Kasten. In der Schlussphase hatten dann beide noch gute Möglichkeiten auf weitere Tore, scheiterten Straßer und Götz nur knapp an einer höheren Führung, Kurtovic setzte einen gefährlichen Kopfball für Aschach drüber. Nach 90 Minuten ging das Spiel dann ohne weiteren Treffer zu Ende, gewinnt der SV Garsten knapp, aber verdient mit 1:0 und setzt sich damit in der Tabelle auf Platz vier.

Reinhard Mayr, Trainer SV Garsten:

„Wir haben heute wieder sehr viel investiert, gut gekämpft und uns somit den Sieg auch verdient. Mit dem bisherigen Verlauf können wir nur zufrieden sein, bleiben wir aber demütig und arbeiten Woche für Woche weiter hart an uns und wollen weiter erfolgreich sein.“

Die Besten:

SV Garsten: Oliver Rockenschaub (ZM), Weber Paul (LV)

