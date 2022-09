Union Bad Hall reagiert auf empfindliche Pleite in Mitterkirchen: 0:2-Sieg beim SK Amateure Steyr

Details Montag, 12. September 2022 17:26

Zwei Teams, die die letzte Spielzeit im Spitzenfeld der Tabelle der Bezirksliga Ost landen konnten, trafen am gestrigen Sonntag aufeinander - die Union Bad Hall gastierte beim SK Amateure Steyr. Die Steyrer konnten bislang noch nicht an die starke Vorsaison anknüpfen, fuhren aber in der Vorwoche bei Schlusslicht Enns den ersten Dreier ein. Ganz anders gestaltete sich die vierte Runde bei den Kurstädtern, nach drei Siegen zog man zum ersten Mal beim Flutlichtspiel in Mitterkirchen den Kürzeren, gelangte nun aber in Steyr wieder auf die Siegerstraße - das Team von Mario Hieblinger siegte mit 2:0.

Amateure hadern mit Chancenverwertung nach frühem Rückschlag

Bei suboptimalen Platzverhältnissen gestaltete sich die Anfangsphase enorm schwierg. Der tiefe Boden machte es den beiden Teams schwer, ihre individuelle fußballerische Qualität zur Schau zu stellen, sodass es erst nach einer kurzen, unspektakulären Eingewöhnungsphase zum ersten Mal klingelte. Bei einem gezielt vorgetragenen Angriff über die Seite fungierte Paul Weiermayer als Vollstrecker und lupfte die Kugel über SK-Schlussmann Manuel Draber ins Netz (16.). In Minute 32 gelang Steyrs Kapitän Paul Petermair per Kopf der Ausgleich, Schiedsrichterin Iris Knienieder nahm diesen jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurück. Postwendend ging es dann in die andere Richtung, nach Freistoß von Mirsad Fazlic schraubte sich Aleksandar Bobar hoch und stellte via Kopfball auf 2:0 (33.). Die Minuten vor der Pause gehörten klar den Hausherren, denen trotz einiger guter Einschussmöglichkeiten, wie etwa durch Yannick Schott (41.) oder Hussein Susic (44.), der Anschlusstreffer verwehrt blieb. Beide Akteure scheiterten an einem überragenden Florian Kastler, der seinen Kasten sauber hielt.

Torloser zweiter Durchgang

Nachdem man in Anbetracht der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas glücklich ohne Gegentor in die Kabinen kam, tat den Kurstädtern die Halbzeitpause sichtlich gut. Man strahlte wieder mehr Ruhe aus, agierte aber nach Ballgewinn im Mittelfeld etwas nachlässig und kam somit nicht wirklich zu zwingenden Torchancen. Die beste Gelegenheit im zweiten Durchgang für die Gastgeber hatte Mehmetemin Güngör, als er in Minute 59 Florian Kastler bereits überwunden hatte, daraufhin aber seinen Abschluss knapp neben den Pfosten setzte. Man arbeitete zunehmend mit langen Bällen, was den Defensivverbund der Hieblinger-Elf an diesem Tag nicht vor sonderlich große Probleme stellte. Knapp acht Minuten vor Schluss hätten die Gäste auch noch auf 3:0 stellen können, Sommerneuzugang Jetmir Rama traf jedoch nur den Querbalken.

Während die Am. Steyr am kommenden Samstag die Union Carlovers Leonding empfangen, bekommt es die Union Bad Hall am selben Tag mit dem SV Garsten zu tun.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Ich kenne den SK Amateure Steyr recht gut, weil ich dort schon war. Sie haben letzte Saison wenig Tore bekommen, da haben wir schon vermutet, dass das ein Geduldsspiel werden könnte. Wir waren aber effektiv und konnten unsere Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, das hat das Spiel am Ende entschieden. Wenn wir die eine oder andere Aktion etwas besser fertigspielen, hätten wir vielleicht noch ein Tor mehr schießen können, andererseits war es auf der anderen Seite genauso - da hat am Ende unser Tormann einen großen Beitrag geleistet."

Der Beste: Florian Kastler (TW)

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union Zorn Gestra Bad Hall, 0:2 (0:2)

33 Aleksandar Bobar 0:2

16 Paul Weiermayer 0:1