Zwei Ausschlüsse, drei Elfmeter: Gipfeltreffen zwischen SV Garsten und DSG Union Naarn endet unentschieden

Details Montag, 10. April 2023 20:34

Topspiel in der Bezirksliga Ost: Die DSG Union Naarn war zu Gast beim SV Garsten, Erster gegen Zweiter hieß das Duell. Während die Machländer zuletzt einige Punkte liegenließen, präsentierte sich die Truppe von Reinhard Mayr auf neuer Anlage in bestechender Form. Man war auch diesmal lange auf Kurs dem Tabellenführer wehzutun, gab eine 2:0-Führung am Ende aber aus der Hand und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Garsten gelingt absoluter Traumstart

Die Gäste reisten etwas ersatzgeschwächt nach Garsten, wollten aber dennoch von Beginn Gas geben. Relativ schnell wurde dieses Vorhaben aber zunichte gemacht. In der elften Spielminute war es Garstens Thomas Bibermair, der vom Elfmeterpunkt auf 1:0 stellte. Vier Minuten später wurde es doppelt bitter für die Lindtner-Elf, weil Felix Bogner nach einer Freistoßflanke bereits zum 2:0 einköpfte. Dieser frühe Doppelschlag tat den Gastgebern natürlich recht gut, fortan zog man auch das gewohnte Spiel weiterhin auf: Man machte in der Defensive die Räume enorm eng und versuchte über die schnelle Flügelspieler Akzente im Offensivbereich zu setzen. Bis zur Pause tat sich aber nicht mehr sonderlich viel in punkto Torraumszenen, sodass die Mannen von Reinhard Mayr trotz dem einen oder anderen guten Vorstoß samt Chance auf das 3:0 zum Seitenwechsel eine komfortable Führung auf der Habenseite hatten.

Naarn rappelt sich auf

Nach der Pause bündelten die Gäste nochmal endgültig die Kräfte, rissen sich das Kommando an den Nagel und wussten prompt sowohl Anschlusstreffer, als auch Ausgleich zu erzielen. In der 54. Spielminute fiel ein Naarner nach Tumulten im Strafraum – Schiedsrichter Andreas Feichtinger zeigte umgehend auf den Punkt. Valentyn Plutenko nahm sich der Sache an und versenkte das Spielgerät souverän in den Maschen. Der umsichtige Referee und seine beiden Assistenten hatten in diesem Topspiel alle Hände voll zu tun, meisterten ihre Aufgaben aber exzellent, so auch knapp drei Minuten nach dem Anschlusstreffer. Nach einer Hereingabe köpfte ein Angreifer der Gäste das Leder an die Hand eines Garstners, Feichtinger entschied folgerichtig wieder auf Strafstoß. Selbes Situation, selbes Spiel – Plutenko legte sich den Ball zurecht und stellte staubtrocken auf 2:2. Nun nahmen sich die Machländer vor, in dieser Gangart weiterzumachen, mussten aber wiederum drei Minuten nach dem Ausgleich einen herben Rückschlag hinnehmen: Wegen einer ungeschickten Unsportlichkeit sah Naarns Andrei-Catalin Lucan die Ampelkarte. Man war nun zwar weiterhin optisch überlegen, tat sich mit einem Mann weniger aber wesentlich schwerer im Offensivpressing. Sonderlich viel sprang aber trotz Überzahl nicht mehr heraus, lediglich ein gut-angetragener Freistoß von Michael Höbarth sorgte für Aufregung, knallte von der Stange aber zurück ins Feld. In der 87. Spielminute sah Garstens Paul Weber noch gelb-rot, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

Am kommenden Samstag trifft der SV Garsten auf den Ennser Sportklub (16:30 Uhr), die Union Naarn reist zum SC St. Valentin (14:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer DSG Union Naarn):

„Ich bin mit dem Ergebnis grundsätzlich nicht unzufrieden, wir können den Abstand auf Garsten beibehalten und es bleibt jetzt tabellarisch alles beim Alten. Wir haben uns zwar mehr vorgenommen, können mit dem Unentschieden aber in Anbetracht des Spielverlaufs gut leben. Nach dem frühen 0:2-Rückstand mit der Mentalität und trotz einiger Ausfälle zurückzukommen ist meiner Mannschaft hoch anzurechnen. Garsten hat ein sehr gutes Kollektiv und ein starkes Mittelfeldpressing, da arbeitet jeder für jeden. Wir haben von neun Gegentoren sieben nach Standards bekommen, das müssen wir noch in den Griff kriegen. Der Druck liegt jetzt bei Garsten."

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Ich denke, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel ganz gut unter Kontrolle gehabt, leider aber verabsäumt das dritte Tor zu machen. Nach Wiederbeginn waren eben die fünf Minuten mit den zwei Elfern ausreichend, haben somit den Gegner wieder zurück ins Spiel gebracht. Am Ende hatten wir dann Glück, dass es beim 2:2 geblieben ist. Über 90 Minuten gesehen war es ein gerechtes Unentschieden. Man muss zudem auch die Schiedsrichterleistung von Andreas Feichtinger samt seinen beiden Assistenten hervorheben, wir hatten keine Dreierbesetzung in so einem Topspiel, alle drei haben ihre Sache aber richtig gut erledigt."

Die Besten:

SV Garsten: Paul Weber (IV), Patrick Aselwimmer

DSG Union Naarn: Pauschallob bzw. Valentyn Plutenko

Bezirksliga Ost: SV Garsten – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 2:2 (2:0)

57 Valentyn Plutenko 2:2

54 Valentyn Plutenko 2:1

15 Felix Bogner 2:0

11 Thomas Bibermair 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei