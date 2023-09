Erste Saisonniederlage! Dimitrov-Elf strauchelt in Utzenaich

Details Samstag, 23. September 2023 18:50

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga West kreuzten die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen und der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf die Klingen. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Vorletzten und dem Fünftplatzierten. Während die Spielgemeinschaft bereits vier Niederlagen einstecken musste und in der Tabelle lediglich das Schlusslicht aus St. Martin/I. hinter sich weiß, ging das einzige noch ungeschlagene Team der Liga mit breiter Brust ins Match. Doch nach zwei Unentschieden in Folge zogen die Mannen von Trainer Petar Dimitrov mit 0:1 den Kürzen und mussten am Samstagnachmittag die weiße Weste ausziehen. Die Utzenaicher hingegen konnten eine Woche nach dem ersten Saisonsieg - im Kellerderby in St. Martin - einen Dreier nachlegen und Anschluss uns Mittelfeld der Tabelle finden.

Ereignisarmer erster Durchgang

Die Heimelf von Coach Josef Feichtinger nahm den Rückenwind vom letztwöchigen Sieg mit, ging in der absolute Teamsport Sportsteam Arena aggressiv und engagiert ans Werk und verzeichnete vor rund 150 Besuchern mehr Spielanteile. Während die favorisierten Gäste zu passiv waren, versuchten Kapitän Manuel Zeppetzauer und Co., nach vorne zu spielen. Die SPG tauchte ab und an gefährlich vor dem Eggelsberger Gehäuse auf, agierte aber nicht wirklich zwingend und kam nur zur einen oder anderen Halbchance. Nach 45 ereignisarmen Minuten ging es torlos in die Pause.

Utzenaicher Joker sticht

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schweighofer bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Das umkämpfte Match verlief im zweiten Durchgang weitgehend ausgeglichen, klare Torchancen waren hüben wie drüben aber kaum bzw. keine zu erkennen, wenngleich die Gäste in Halbzeit zwei ihre Offensivbemühungen intensivierten. Nach rund 70 Minuten, Elfmeteralarm im USV-Strafraum, als Gergö Olajos, Neuerwerbung aus Kallham, von Gästegoalie Jeffrey Stieglbauer zu Fall gebracht wurde. Der Unparteiische entschied auf Vorteil, Kapitän Zeppetzauer brachte den Ball aber nicht im leeren Kasten unter und traf nur die Latte. Am Beginn der Schlussviertelstunde stach ein Utzenaicher Joker. Der ebenerst eingewechselte Saban Muratovic legte sich das Leder zu einem Freistoß zurecht und zirkelte das Spielgerät aus rund 30 Metern an der Mauer vorbei. Keeper Stieglbauer wollte den Ball sichern, dem Torwart rutschte die Kugel jedoch durch die Hände. Nach diesem Treffer versuchten die Gäste, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die Dimitrov-Elf konnte aber keine klaren Chancen kreieren. Da die Hausherren die eine oder andere Konterchance nicht nutzen konnten, blieb es beim 1:0, durfte die Feichtinger-Elf binnen Wochenfrist den zweiten Sieg feiern.

Manuel Linseder, Co-Trainer SPG Utzenaich/Antiesenhofen:

"Das Spiel war nicht berauschend, aufgrund der engagierten Leistung in der ersten Halbzeit konnten wir aber einen verdienten Sieg feiern und sind nach dem zweiten Dreier am Stück im Aufwind. Mit diesem Erfolg konnten wir frisches Selbstvertrauen tanken und wollen den Aufwärtstrend am nächsten Wochenende, im Auswärtsspiel gegen Natternbach, fortsetzen".

