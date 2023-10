Braunauer Derby zwischen USV Eggelsberg/Moosdorf und Gilgenberg endet mit Unentschieden

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:27

In der neunten Runde der Bezirksliga West kam es zum Braunau-Derby zwischen dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und der Druckhaus Adame Union Gilgenberg. Beide Teams spielen bisweilen eine sehr durchwachsene Saison. Beide Teams konnten nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen, in der Tabelle liegt man mit zwölf Punkten auf Rang sieben bzw. mit neun Punkten auf Rang elf. Beide Teams könnten also einen Sieg, noch dazu in einem Derby, gut gebrauchen. Darus wurde aber nichts, am Ende trennen sich beide Mannschaften mit einem 2:2(1:1)-Unentschieden.

Traumstart für die Gäste

Die Gastgeber wirken von Beginn an etwas überfordert. Bereits in der vierten Minute kann die Union Gilgenberg in Führung gehen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld folgt ein Pass in die Tiefe auf David Tamas, der keine große Mühe mehr hat den Ball im Tor unterzubringen. Das frühe Gegentor verunsicherte die Mannschaft von Trainer Petar Dimitrov zunächst noch etwas mehr, aber man ließ nicht unterkriegen. In der 28. Minute schlägt Eggelsberg einen Eckball, der Ball landet bei der zweiten Stange, wo Yahia Hillermayer lauert und den Ausgleich für seine Mannschaft erzielt.

Erneut frühe Führung für Gilgenberg

Auch in der zweiten Hälfte dauert es nicht lange, bis die Gäste erfolgreich vor dem Tor sind. In der 50. Minute und wieder nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte ist es Milos Bilic der die erneute Führung für Gilgenberg erzielt. Aber, auch wie in Hälfte eins, lassen sich die Gastgeber auch dieses Mal nicht unterkriegen und spielen munter nach vorne. In der 84. Minute erhält Eggelsberg wieder einen Eckball. Und fast genau wie beim ersten Tor landet der Ball am zweiten Pfosten bei Hillermayer. Dieser schnürt seinen Doppelpack und besorgt damit den Endstand von 2:2, ein Ergebnis das beiden Teams nicht besonders weiterhilft.

Stimme zum Spiel:

Petar Dimitrov, Trainer USV Eggelsberg/Moosdorf:

"Mit dem Punkt sind wir zufrieden, der Gegner war heute besser. Wir waren ein bisschen überfordert, aber wir haben viel Moral gezeigt und gekämpft. Die zwei Gegentore haben wir nach zwei taktischen Fehlern kassiert. Unterm Strich sind wir zufrieden, da der Gegner besser war."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.