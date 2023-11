SV Lambrechten krönt erfolgreichstes Jahr der Vereinsgeschichte mit zweitem Herbstmeistertitel in Folge

Details Samstag, 11. November 2023 18:11

Am letzten Hinrundenspieltag der Bezirksliga West kreuzten die Union Raiffeisen Taiskirchen und der SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Klingen. Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenführer waren die Rollen klar verteilt. In der letzten Saison feierte der SVL in der 1. Klasse Nord-West den Herbstmeistertitel, stemmte im Sommer die Meisterschale und mischt nach dem Aufstieg auch die Bezirksliga auf. Zwei Wochen nach einer Pleite im Aufsteiger-Duell in Natternbach präsentierten sich die Mannen von Erfolgstrainer Rudolf Parzermair am Samstagnachmittag von ihrer besten Seite, setzten sich mit 2:0 durch und krönten das erfolgreichste Jahr der 71-jährigen Vereinsgeschichte mit dem erneuten Herbstmeistertitel. Die seit nunmehr sieben Runden sieglosen Taiskirchener hingegen fanden auch im letzten Match des Jahres nicht aus der Krise und wissen in der Tabelle lediglich den punktelosen "Prügelknaben" aus St. Martin hinter sich.

Kapitän bringt Favoriten früh in Front - Pointner trifft zur Vorentscheidung

Vor knapp 200 Besuchern war dem Ligaprimus von Beginn an deutlich anzusehen, im Kampf um den Herbstmeistertitel den Sack zumachen zu wollen. Die entschlossen auftretende Parzermair-Elf verzeichnete einen Start nach Maß und ging nach nur fünf Minuten in Führung, als Kapitän Gabriel Badegruber nach einer Standardsituation mit dem Kopf zur Stelle war. Der SVL blieb im Innviertler Ofenbau-Sparkassen-Stadion am Drücker und legte Mitte der ersten Halbzeit ein Tor nach - Sebastian Pointner zog aus halblinker Position direkt ab und versenkte die Kugel im langen Eck. Die Gäste hätten den Deckel frühzeitig draufmachen können, konnten eine dicke Chance aber nicht nutzen. Beinahe wäre dem Nachzügler der Anschlusstreffer geglückt, doch SVL-Schlussmann Milan Meszaros entschärfte einen Schuss mit einer tollen Parade und hielt die 2:0-Pausen-Führung des Favoriten fest.

SVL lässt nichts anbrennen und setzt sich zum zweiten Mal in Folge die Herbst-Krone auf

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Martinkovic bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Die nun tiefstehenden Gäste waren im zweiten Durchgang vor allem darauf bedacht, hinten nichts anbrennen zulassen. Die Heimelf von Coach Markus Runggaldier war nun wesentlich besser im Spiel und um den Anschlusstreffer bemüht, den Taiskirchenern fehlten in der Offensive jedoch die zündenden Ideen und konnten keine klaren Chancen kreieren. Der Tabellenführer stützte sich auf eine kompakte Defensive, ließ wenig bis gar nichts zu und agierte taktisch überaus geschickt. Der Tabellenführer brachte den Vorsprung ins Ziel und durfte nach dem Schlusspfiff den zweiten Herbstmeistertitel in Folge bejubeln.

Engelbert Rachbauer, Funktionär SV Lambrechten:

"Zur Stunde wird der Herbstmeistertitel und das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte ausgelassen gefeiert. Nach dem Aufstieg wollten wir uns vom Abstiegskampf fernhalten, in der Hinrunde 15 bis 20 Punkte sammeln und hätten vom erneuten Herbstmeistertitel nicht zu träumen gewagt. Doch unsere starke Mannschaft hat in fast allen Spielen eine tolle Performance abgeliefert. In den letzten zehn Jahren hat sich in Lambrechten einiges getan, haben Verein und Mannschaft eine unglaubliche Entwicklung genommen".

Fotos: Reinhard Schröckelsberger

