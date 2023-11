Union Gurten 1b unterliegt Utzenaich im Derby deutlich

Details Sonntag, 12. November 2023 10:34

Zum Abschluss der Hinrunde der Bezirksliga West kam es zum Derby zwischen der Union Raiffeisen Gurten 1b und der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen. Die Gastgeber sind derzeit gut in Form, das bestätigten die zuletzt drei Siege in Serie. Die Mannschaft von Trainer Gabriel Schustereder liegt vor der Partie mit 20 Punkten auf Rang 5 in der Tabelle. Die Gäste haben nach einem schlechten Start in die Erfolgsspur zurückgefunden und eine Serei von sechs Siegen in Folge hingelegt, die letzten beiden Spiel konnte man allerdings nicht gewinnen. In der Tabelle liegt man nur einen Punkt und einen Platz hinter den Gastgebern. Der Siegeslauf von Gurten fand nach diesem Spiel jedoch ein Ende, Utzenaich gewinnt das Derby deutlich mit 3:0 und überwintert auf Rang vier, Gurten rutscht hingegen auf Platz sechs ab.

Utzenaich macht in Hälfte eins schon alles klar

Die Gäste machen es Gurten durch eine sehr kompakte Abwehr sehr schwer zu Chancen zu kommen und sind in der Offensive sehr effizient. Bereits in der 12. Minute kann Utzenaich in Führung gehen. Nach einem Chipball über die gegnerische Abwehr läuft Gergö Olajos alleine auf den Torhüter zu und überlupft diesen zur Führung. Nur fünf Minuten später legen die Gäste noch einen drauf. Wieder nach einem hohen Ball über die Abwehr von Gurten ist es diesmal Manuel Zeppetzauer der alleine aufs Tor stürmt und zum 2:0 für seine Mannschaft trifft. Die Gäste bestechen durch eine starke Defensivleistung und einer effizienten Offensivleistung, während bei Gurten wenig zusammenläuft. In der 38. Minute sorgt Utzenaich dann für die vorzeitige Entscheidung. Nach einer Standardsituation legt ein Mitspieler den Ball für Simon Trettenbrein ab und dieser trifft aus kurzer Distanz zum 3:0.

Utzenaich verwaltet die Führung

In der zweiten Hälfte versuchen die Gastgeber noch einmal zurückzukommen, was ihnen allerdings nicht wirklich gelingt. Zu vieles läuft heute falsch, oft sind es sinnlose Ballverluste und Fehlpässe. Gurten kann sich von daher in der zweiten Hälfte keine nennenswerten Chancen mehr erspielen Die Gäste konzentrieren sich aufs Verwalten ihrer Führung und sorgen mit dem ein oder anderen Konter für Gefahr. Ein Treffer will aber auch den ihnen nicht mehr gelingen und so bleibt es beim 3:0 für die Gäste aus Utzenaich.

Stimme zum Spiel:

Gabriel Schustereder, Trainer Union Gurten 1b:

"Für ein Derby nimmt sich immer viel vor und versucht rauszuholen was geht, leider war das heute nicht möglich. Utzenaich hat sehr gut verteidigt und war offensiv sehr effizient. Am Ende haben sie verdient gewonnen."

