Union Woodstock St. Martin/I. holt im Derby gegen Senftenbach ersten Saisonsieg

Details Samstag, 16. März 2024 20:19

Das Aufeinandertreffen zwischen Union Woodstock St. Martin und Union Ziegelwerk Senftenbach in Runde 14 der Bezirksliga West bot den Zuschauern ein wahres Fußballspektakel. Die Heimischen waren vor diesem Spieltag noch ohne jeden Punktgewinn und brachten nun überraschend einen 3:1-Derbyerfolg ins Ziel. Im Hinspiel hatte die Union Senftenbach die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen. Siehe auch: Ligaportal-LIVETICKER!

Elfmetertreffer wird rasch egalisiert

Schon in der ersten Minute musste Torhüter Moser von St. Martin sein Können unter Beweis stellen und einen gefährlichen Freistoß parieren. Die Abwehr um Jörg Weilhartner stand stabil und vereitelte immer wieder gute Chancen der Senftenbacher.

In der 30. Minute gelang Martin Feichtinger ein Treffer vom Elfmeterpunkt und damit der Führungstreffer des Gastes. Doch St. Martin schlug prompt zurück: In der 38. Minute wurde nach einem Assist von Kuti der Ausgleich von Tomas Senft erzielt.

Trotz einiger gefährlicher Aktionen gelang es Feichtinger in der 45. Minute erneut, den möglichen Führungstreffer der Woodstock-Kicker zu vereiteln. Mit einem Halbzeitstand von 1:1 ging es in die Pause.

Heim-Team dominierte zweiten Durchgang

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel temporeich und intensiv: In der 54. Minute bot sich St. Martin eine Top-Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Doch später war das Glück dann auf ihrer Seite, als Noah Schröcker in der 64. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief und St. Martin in Führung brachte - das Spiel war gedreht.

Obwohl Krisztian Kuti in der 79. Minute zunächst eine vielversprechende Möglichkeit vergab, konnte Adis Karic in der 88. Minute nach Vorarbeit von Kuti den nächsten Treffer nachlegen - 3:1. Senftenbach hatte in der zweiten Halbzeit kaum noch etwas entgegenzusetzen und musste sich letztendlich geschlagen geben. St. Martin sicherte sich somit einen verdienten Sieg im Bezirksliga West-Derby.

Statistisches und Ausblick

Union St. Martin/I. kassiert im Schnitt mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit 48 Gegentoren stellt St. Martin die schlechteste Abwehr der Liga. Die Union Woodstock St. Martin im Innkreis fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Durch diese Niederlage fällt die Union Ziegelwerk Senftenbach in der Tabelle auf Platz vier zurück. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Union Senftenbach sieben Zähler.

St. Martin tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 19:00 Uhr, beim SK WIEHAG Altheim an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Senftenbach den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf.

Bezirksliga West: Union Woodstock St. Martin im Innkreis – Union Ziegelwerk Senftenbach, 3:1 (1:1)

88 Adis Karic 3:1

64 Eigentor durch Noah Schroecker 2:1

39 Tomas Senft 1:1

31 Martin Feichtinger 0:1

