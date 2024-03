Dorf an der Pram feiert knappen Auftaktsieg in Natternbach

Details Sonntag, 17. März 2024 19:38

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es im Rahmen der 14. Runde der Bezirksliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union IKUNA Natternbach und der Union SGS Dorf an der Pram im Alois Fischbacher Sportzentrum in Natternbach bei angenehmen Frühlingstemperaturen. Beide Teams befanden sich im Vorfeld der Partie im unteren Tabellendrittel mit einem knappen Vorsprung auf den ungewünschten Relegationsplatz. Somit war eine enge, ausgeglichene Partie vorprogrammiert, in der beide Mannschaften mit einem positivem Auftakt den Grundstein für eine sorgenfreie Rückrunde legen wollten.

Elfmeter als Dosenöffner für die Partie

In der Anfangsphase agierten beide Teams zunächst etwas vorsichtiger und es gab ein langsames Herantasten an den Gegner. Mit fortlaufender Spieldauer kamen dann die Gäste aus Dorf an der Pram immer besser in die Partie und hatten mehr Spielanteile und Chancen auf den ersten Treffer der Partie. Dieser fiel in der 28. Minute dann jedoch auf der Seite der Hausherren. Nachdem die Natternbacher einen Handelfmeter zugesprochen bekommen haben, übernahm Jakob Oberauer die Verantwortung und erzielte den Treffer zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Die Kontrahenten aus Dorf waren vom Treffer der Hausherren zunächst ein wenig geschockt, fanden dann aber schnell die passende Antwort. Marcel Deller versenkte in der 34. Minute das runde Leder in die Maschen zum verdienten Ausgleich. Bei dem Spielstand von 1:1 blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Offene zweite Hälfte mit turbulenter Schlussphase

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich die Partie ziemlich ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Tore gab es jedoch lange keine und gegen Ende der Partie sah es mehr nach einem Remis aus, was sich dann jedoch noch ändern sollte. Marcel Deller schnürte in der 84. Minute nämlich seinen Doppelpack und brachte die Gäste aus Dorf in Führung, womit das Comeback plötzlich gelungen war. Nur zwei Minuten später klingelte es dann erneut im Kasten der Hausherren. Dieses mal war Thomas Spannlang zur Stelle und erhöhte die Führung für die Gäste auf 3:1, womit der Sieg kurz vor Schluss gesichert schien. In der letzten Spielminute erzielten die Hausherren dann noch den Treffer zum 2:3, allerdings war dies der letzte Treffer und Dorf entführte alle drei Zähler aus Natternbach.

Roland Neuherz, Trainer Dorf an der Pram:

"Das Match war heute sehr knapp und umkämpft, weshalb wir sehr froh sind, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen und somit einen idealen Rückrundestart geschafft haben."

