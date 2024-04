Neue Spannung im Aufstiegsrennen: Utzenaich besiegt Neumarkt deutlich

Details Samstag, 30. März 2024 22:11

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Spitzenduell der Bezirksliga West zwischen der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen und dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting vor einem Publikum von rund 150 Zuseher:innen in der Absolute Teamsport Sportsteam Arena in Utzenaich. Die Hausherren aus Utzenaich konnten zuletzt einen Auswärtssieg bei der Union Dorf/Pram feiern, womit man sich im oberen Tabellenmittelfed festsetzte. Neumarkt ließ hingegen Punkte gegen Natternbach liegen, nachdem man nicht über ein 0:0 Remis zu Hause hinaus kam.

Schmidbauer mit Doppelpack in der ersten Hälfte

Die Favoritenrolle lag im Vorfeld der Partie somit eher bei den Gästen aus Neumarkt, die als Aufstiegsaspirant in der Bezirksliga gelten. Allerdings waren es die Gastgeber aus Utzenaich, die von Beginn an eine sehr couragierte Leistung an den Tag legten und das Spielgeschehen in der Anfangsphase bestimmen konnten. Bereits nach zehn Minuten belohnten sich die Hausherren, nachdem Alexander Sickinger mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor die 1:0 Führung erzielte. Auch danach blieben die Utzenaicher am Drücker und man dominierte den vermeintlichen Favoriten aus Neumarkt. In der 22. Spielminute bugsierte Michael Schmidbauer das runde Leder in die Maschen und erhöhte die Führung für Utzenaich auf 2:0. Danach neutralisierte sich das Spiel ein wenig und die Partie wurde ausgeglichener. Doch kurz vor der Halbzeitpause schlugen die Utzenaicher dann ein weiteres Mal zu und Michael Schmidbauer erzielte seinen nächsten Treffer zur 3:0 Führung.

Utzenaich macht den Sack früh zu

Nach der dominanten ersten Hälfte der Gastgeber, erwarteten die Zuschauer:innen eine Reaktion der Gäste aus Neumarkt, doch die Utzenaicher nahmen ihr Selbstvertrauen auch mit in die zweite Hälfte. Nur eine Minute nach dem Anstoß erzielte Manuel Zeppetzauer den Treffer zum 4:0 für die Hausherren, womit die Messe eigentlich schon gelesen war. Doch die Utzenaicher ließen auch nach dem Vier-Tore-Vorsprung nicht nach! In der 51. Minute machte Saban Muratovic den Sack endgültig zu und erzielte den Treffer zur 5:0 Führung für Utzenaich gegen desolate Gäste aus Neumarkt. Im weiteren Spielverlauf neutralisierte sich das Spiel dann und es fielen keine Tore mehr. Somit gelang Utzenaich ein Kantersieg, der das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga West möglicherweise noch sehr spannend macht.

Josef Feichtinger, Trainer Utzenaich:

"Wir haben heute unsere Aufgaben auf dem Platz alle erfüllt und waren die spielbestimmende Mannschaft, weshalb der Sieg definitiv in Ordnung geht."

Die Besten: Johannes Födermayr

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.