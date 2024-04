Riedau setzt sich zu Hause gegen Gilgenberg durch und bleibt vorne dran

Details Sonntag, 07. April 2024 10:46

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Luksch Riedau und der Druckhaus Adame Union Gilgenberg im Rahmen der 17. Runde der Bezirksliga West vor einer Kulisse von rund 250 Zuseher:innen in der Allianz-Pramtal Arena in Riedau. Die Gastgeber aus Riedau mussten am vergangenen Spieltag eine bittere 2:1 Auswärtsniederlage gegen Taufkirchen hinnehmen, die somit an Riedau vorbeizogen im oberen Tabellendrittel. Die Gäste aus Gilgenberg feierten am vergangenen Wochenende einen wichtigen 4:3 Heimsieg gegen die Union Gurten 1b, wodurch man den Abstand zur Konkurrenz verkürzen konnte.

Offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte

In der Anfangsphase des Spiels waren die Gäste aus Gilgenberg die offensiv präsentere Mannschaft und die Gäste hatten aussichtsreiche Chancen auf einen frühen Führungstreffer in Riedau. Nach der Gilgenberger Afangsoffensive gestaltete sich das Spiel wieder ausgeglichener und die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Dann gab es Jubel auf Seiten der Hausherren, allerdings dauerte dieser nicht lange an. Die Riedauer erzielten nämlich einen Treffer, der wegen einer Abseitsposition jedoch zurückgenommen wurde. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es dann keine gefährlichen Offensivaktionen auf beiden Seiten mehr, wodurch man mit einem 0:0 Remis in die Halbzeitpause ging.

Wesner bringt Riedau auf die Siegerstraße

Nachdem das Spiel in der ersten Hälfte größtenteils ausgeglichen war, wurden mit Beginn der zweiten Hälfte dann die Gastgeber zur dominierenden Mannschaft. Man wollte so schnell wie möglich den Führungstreffer erzielen und fand auch schnell den gesuchten Erfolg. In der 49. Minute bekam Riedau einen Strafstoß zugesprochen, den Jannik Wesner dann souverän zur 1:0 Führung verwandelte. Die Riedauer blieben auch nach der Führung am Drücker und agierten sehr offensiv und selbstbewusst. Man setzte die Gäste aus Gilgenberg bereits früh unter Druck, um somit Fehler im Spielaufbau zu erzwingen. In der 69. Minute klingelte es dann erneut im Kasten der Gilgenberger. Niklas Aigner nutzte einen Stellungsspielfehler des gegnerischen Keepers aus und bugsierte das runde Leder gefühlvoll in das leere Tor zur 2:0 Führung für Riedau. Bei jenem Spielstand blieb es schlussendlich auch und Riedau feierte einen wichtigen Heimsieg.

Roland Hofpointner, Trainer Riedau:

"Gilgenberg hat uns immer wieder gefordert und gut dagegengehalten, doch am Ende des Tages gehen wird nichtsdestotrotz als verdienter Sieger vom Spielfeld."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

