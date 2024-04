Senftenbach feiert souveränen Kantersieg in Taiskirchen

Details Sonntag, 14. April 2024 10:41

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Raiffeisen Taiskirchen und der Union Ziegelwerk Senftenbach im Rahmen der 18. Runde der Bezirksliga West im Taiskirchner Ofenbau-Sparkassen-Stadion vor 200 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Taiskirchen feierten zuletzt einen klaren Auswärtssieg in Neumarkt, womit man durchaus Selbstvertrauen für die Aufgabe gegen Senftenbach tanken konnte. Die Senftenbacher mussten zuletzt nämlich eine knappe Heimniederlage gegen Utzenaich hinnehmen, standen im Vorfeld der Partie aber dennoch vor den Gastgebern aus Taiskirchen.

Reisegger-Doppelpack bringt Senftenbach in komfortable Lage

Dass man nicht immer auf den Formbarometer, sondern auch auf den Tabellenplatz achten sollte, zeigte die Anfangsphase der Partie. Die Gäste aus Senftenbach spielten direkt nach dem Anstoß auf das Tor der Hausherren, wodurch man bereits in der ersten Spielminute in Führung ging. Jonas Reisegger vollendete den ersten Angriff des Spiels direkt zur 1:0 Führung für die Senftenbacher. Danach blieben die Gäste im Spiel und man agierte konzentriert gegen Taiskirchner, die sich nach dem frühen Gegentreffer natürlich gewehrt haben. Senftenbach blieb jedoch die gefährlichere Mannschaft in der Offensive und man konnte die Führung in der 28. Minute nochmals erhöhen. Der Übeltäter war hierbei erneut Jonas Reisegger, der somit einen Doppelpack schnürte. Bei dem Spielstand von 2:0 für Senftenbach blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Spektakuläre Schlussphase nach langem Leerlauf

Zu Beginn er zweiten Hälfte waren dann die Hausherren aus Taiskirchen wieder aktiver und man wollte alles geben, um die Heimniederlage doch noch abzuwenden. Somit gestaltete sich das Spiel in der zweiten Hälfte ausgeglichener als in der ersten Halbzeit. Tore gab es jedoch lange keine, da beide Teams die letzte Konsequenz in der Chancenverwertung vermissen ließen. Dies sollte sich in der Schlussphase jedoch nochmals ändern. In der 81. Minute stand Daniel Schmierer goldrichtig und bugsierte das runde Leder gefühlvoll in die Maschen zur 3:0 Führung für die Senftenbacher. Doch damit nicht genug. Auch nach drei Treffern ließen die Gäste nicht nach und man erzielte in der Nachspielzeit noch einen weiteren Treffer durch Lucas Wagner, der den letzten Treffer des Spiels zum 4:0 erzielte.

Martin Feichtinger, Trainer Senftenbach:

"Nach unserem Blitzstart haben wir heute einen richtig guten Start erwischt und konnten auch im weiteren Spiel eine sehr gute Leistung zeigen, womit wir uns den Sieg definitiv verdient haben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

