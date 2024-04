Taufkirchen gelingt klarer Heimsieg gegen das Schlusslicht aus St. Martin

Details Montag, 29. April 2024 16:58

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem SV Waizenauer Taufkirchen und der Union Woodstock St. Martin im Rahmen der 20. Runde der Bezirksliga West vor einer Kulisse von rund 120 Zuseher:innen in der Taufkirchner Waizenauer Arena. Die Gäste aus St. Martin mussten am vergangenen Wochenende eine knappe Heimpleite gegen Taiskirchen im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen, die den schwer erreichbaren Ligaverbleib nicht leichter machte. Die Hausherren aus Taufkirchen mussten letzte Woche zwar ebenfalls eine Niederlage gegen Senftenbach hinnehmen, allerdings befanden sich die Gastgeber im Vorfeld der Partie in einer wesentlich komfortableren Ausgangslage.

Taufkirchen mit starker ersten Halbzeit

Die Hausherren sind im oberen Tabellendrittel der Ligatabelle situiert, weshalb man gegen St. Martin ohne Druck aufspielen konnte. Diese komfortable Situation war jedoch kein Grund, um dem Tabellenschlusslicht Geschenke zu machen. Die Schützlinge von Cheftrainer Gerhard Obermair spielten einen zielstrebigen Offensivfußball in der ersten Halbzeit und man konnte die Partie klar bestimmen, ohne den Gegner aus St. Martin zum Zug kommen zu lassen. In der 21. Minute konnten sich die Hausherren dann auch direkt für ihre Bemühungen in der Offensive belohnen, nachdem Nedzad Muratagic eine schöne Kombination mit dem Treffer zum 1:0 vollendete. Danach blieben die Taufkirchner weiterhin auf dem Drücker und man wollte nichts anbrennen lassen.

Schlederer macht den Deckel drauf

Man stand in der Defenisve einerseits sehr kompakt, und blieb gleichzeitig hungrig in der Offensive. In der 39. Minute klingelte es dann erneut im Kasten der Gäste. Dieses Mal war Jakob Schlederer zur Stelle und erhöhte die Führung auf 2:0. Mit jener Führung ging man dann auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte gab es dann einige Wechsel auf beide Seiten und noch ein paar Chancen, allerdings wenig Torgefahr von beiden Teams. Die Taufkirchner verwalteten die Führung souverän gegen Gäste aus St. Martin, die mit den dominanten Hausherren nicht mithalten konnten. Somit blieb es beim Stand von 2:0 für die Taufkirchner, womit man einen ungefährdeten Heimsieg einfahren konnte.

Gerhard Obermair, Trainer Taufkirchen:

"Wir haben heute eine sehr gute Mannschaftsleistung an den Tag gelegt und alle Spieler haben sich voll reingehauen, womit wir uns den Sieg definitiv verdient haben."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.