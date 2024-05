Senftenbach feiert Heimsieg im Spitzenspiel gegen Lambrechten

Details Montag, 06. Mai 2024 11:31

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Ziegelwerk Senftenbach und dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten im Rahmen der 21. Runde der Bezirksliga West vor einer Kulisse von rund 250 Zuseher:inenn am Sportplatz in Senftenbach. Beide Teams konnten vor dem Spitzenspiel des Spieltags Selbstvertrauen tanken. Sowohl die Gäste aus Lambrechten, als auch die Hausherren aus Senftenbach konnten am vergangenen Wochenende einen Sieg einfahren, womit die Zuschauer:innen ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwarten sollte, bei dem es insbesondere für die Gäste aus Lambrechten um einiges ging.

Offenes Spiel in der ersten Hälfte

Lambrechten war im Vorfeld des Spiels drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Utzenaich, weshalb man einen Sieg in Senftenbach gut gebrauchen hätte können, um nachzuziehen. In der Anfangsphase des Spiels ging es heiß her. Bei sommerlichen Temperaturen lieferten sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe, bei dem keiner dem anderen etwas schenken wollte. Aussichtsreiche Torchancen waren dabei jedoch eher Mangelware, da beide Teams sehr kompakt in der Defensive standen und sehr konzentriert und couragiert verteidigten. Somit blieb die erste Halzbeit ohne Tore auf beiden Seiten, womit man mit einem torlosem Remis in die Halbzeitpause ging.

Praschl entscheidet das Spiel binnen drei Minuten

In der zweiten Hälfte sollte sich das Spiel dann jedoch ändern. Senftenbach startete sehr gut in die zweite Halbzeit und man bekam in der 49. Minute direkt einen Strafstoß zugesprochen. Daniel Praschl übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwandelte den Elfmeter souverän zur 1:0 Führung für die Hausherren. Doch damit nicht genug. Nur drei Minuten später war Praschl erneut der Übeltäter, nachdem er die Führung der Senftenbacher mit einem eiskalten Abschluss auf 2:0 erhöhte in der 52. Minute. Nach dem Doppelschlag bestimmten die Hausherren weiterhin das Spielgeschehen gegen Lambrechtner, die nach dem Doppelschlag von Praschl nur schwer zurück ins Spiel fanden. Ab der 77. Minute war das Spiel für die Gäste dann endgültig gegessen, nachdem der Lambrechtner Keeper Milan Meszaros nach einem Torraub vom Feld geschickt wurde. Somit blieb es bei der 2:0 Führung für die Senftenbacher, die dadurch weiterhin vorne dran bleiben in der Tabelle.

Martin Feichtinger, Trainer Senftenbach:

"Wir haben das Spiel heute in der zweiten Hälfte aufgrund unserer starken Leistung verdient gewonnen und haben nichts mehr anbrennen lassen. Ab jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen die Saison natürlich bestmöglich abschließen."

Der Beste: Daniel Praschl

