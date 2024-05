Neumarkt setzt sich gegen Gurten 1b durch und klettert auf den zweiten Tabellenrang

Details Montag, 06. Mai 2024 11:48

Am gestrigen Sonntagnachmittag duellierten sich der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und die Union Raiffeisen Gurten 1b im Rahmen der 21. Runde der Bezirksliga West vor einem Publikum von rund 300 Zuseher:innen in der Putzprofi Arena in Neumarkt. Die Hausherren aus Neumarkt mussten am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen in die Landesliga hinnehmen, als man auswärts gegen die direkte Konkurrenz aus Lambrechten als Verlierer vom Feld ging. Die Gäste aus Gurten konnten hingegen einen Sieg feiern, nachdem man sich gegen die Union Dorf/Pram mit 3:0 durchgesetzt hat.

Pasecky mit dem Dosenöffner

Mit Blick auf die aktuelle Tabelle hätte man die Hausherren aus Neumarkt durchaus als Favorit betiteln können, allerdings war das Spiel in der Anfangsphase sehr ausgeglichen. Die Zuschauer in Neumarkt bekamen eine sehr ansehliche Bezirksligaprtie zu sehen, in dem sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten und sich einen offenen Schlagabtausch lieferten. Die Gäste aus Gurten hatten klare Vorteile in puncto Ballbesitz, allerdings konnte man diesen nicht gewinnbringend für sich nutzen. Neumarkt lauerte hingegen immer auf Konter, durch die man dann immer wieder sehr gefährlich vor dem gegnerischen Tor wurde. In der 24. Spielminute konnte diese Gefahr dann auch in die Führung umgemünzt werden, als Petr Pasecky den Treffer zur 1:0 Führung für die Hausherren erzielte. Bei jener 1:0 Führung blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Neumarkt bleibt am Drücker

In der zweiten Hälfte blieben die Machtverhältnisse ähnlich. Gurten hatte weiterhin mehr Ballbesitz und die Gastgeber aus Neumarkt strahlten sehr viel Torgefahr aus. Diese blieb auch in der zweiten Hälfte bestehen und man konnte die Führung kurz nach dem Wiederanpiff auf 2:0 erhöhen dank Pasecky, der somit seinen Doppelpack schnürte. Gurten ließ den Kopf danach zwar nicht komplett hängen, allerdings war man auch in der zweiten Hälfte größtenteils harmlos vor dem gegnerischen Tor und man fand keinen Weg durch den kompakten Abwehrblock der Hausherren. Somit blieb es bei der 2:0 Führung, wodurch Neumarkt wieder auf den zweiten Tabellenplatz klettern konnte.

Stefan Aschauer, Sektionsleiter Neumarkt:

"Der Sieg heute war auf jeden Fall wichtig für das Selbstvertrauen. Nun haben wir jedoch noch ein schweres Restprogramm vor uns, das wir hoffentlich gut meistern können, um bis zum Saisonende vorne dabei zu bleiben."

Der Beste: Petr Pasecky

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.