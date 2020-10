Unglaublich! TSV Utzenaich beweist gegen die Union Gilgenberg in Unterzahl tolle Moral und dreht Partie

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 14:22

In der 9. Runde der Bezirksliga-West empfing die Union Raiba Gilgenberg, die nach einem furiosen Saisonstart zuletzt immer häufiger ins Straucheln kam, den TSV Raiffeisen Utzenaich. Die Mannen von Trainer Gerald Reisegger lieferten in den vergangenen Wochen durchwegs ansprechende Leistungen ab, lediglich die fehlende Konstanz verhindert derzeit einen Platz im obersten Tabellendrittel. Gegen die Scharinger-Elf, die nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz nicht vom ersten Rang lacht, wollte man dennoch als vermeintlicher Außenseiter die drei Punkte einfahren. Dies gelang auf unglaubliche Art und Weise: Trotz Unterzahl drehten die Gäste einen Rückstand zu ihren Gunsten und fuhren verdient den Auswärtserfolg ein.

30-Meter-Hammer zur Gästeführung, Heim-Elf gleicht aus

Dabei legten die Gäste aus Utzenaich bereits früh in dieser Partie den Grundstein für den späteren Sieg. Nachdem Schlussmann Michael Oder zuvor noch eine hochprozentige Möglichkeit von Gilgenberg-Topstürmer Ralph Geisler bravourös entschärft hatte, stellte man selbst auf 1:0. Armin Bucan fasste sich aus gut dreißig Metern ein Herz und traf mit einem wahren Sonntagsschuss ins Heimheiligtum. Trotz des Rückstandes behaarten die Gastgeber im Anschluss auf einer für sie eher ungewöhnlichen Taktik – die Scharinger-Truppe verteidigte tief in der eigenen Hälfte und lauerte dort auf mögliche Konter. Dieses Konzept sollte dann in der 27. Minute erstmals Früchte tragen: Nach einem Ballgewinn schalteten die Hausherren blitzschnell um, trugen den Angriff konsequent bis zum gegnerischen Strafraum vor, wo Ralph Geisler ideal einlief und das 1:1 besorgte. Bis zum Halbzeitpfiff waren in weiterer Folge allerdings die Gäste die klar bessere Mannschaft, die Heim-Elf hatte es in dieser Phase zweimal der Latte zu verdanken, dass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging.

Gäste holen in Unterzahl dank Peric-Triplepack drei Punkte

Die zweite Halbzeit hätte für die Reisegger-Truppe wohl nicht schlechter beginnen können, lag man doch bereits nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff mit 2:1 zurück. Christian Höller brachte die Hausherren nach einem sehenswerten Spielzug abgeklärt in Front. Nur rund zehn Minuten später kam es dann für die Mannen aus Utzenaich noch bitterer, als Matthias Luser mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz musste. Die nunmehrige Unterzahl der Gäste schien diese aber nicht zurückzuwerfen, ganz im Gegenteil: Die Reisegger-Schützlinge spielten von da an munterer, befreiter und mit einem gewissen Maß an Selbstverständlichkeit: Mit tollen Kombinationen drückte man die Gastgeber immer tiefer in deren Hälfte und erzwang so auch den nicht unverdienten Ausgleich: Nach einer maßgenauen Sickinger-Flanke von der linken Seite köpfte Ivan Peric aus kurzer Distanz problemlos zum 2:2 ein. Im Anschluss war das Momentum eindeutig auf der Seite der Gäste, denen die Unterzahl in keiner Phase der restlichen Spielzeit anzumerken war. Nach einem kurz abgespielten Corner kam das runde Leder in der 84. Minute zu Ivan Peric, der mit einem gefühlvollen Schlenzer ins lange Eck die Partie endgültig zugunsten des TSV Utzenaich drehte. Wenige Minuten vor dem Abpfiff machte eben genannter Akteur den lupenreinen Hattrick perfekt und sorgte mit einem satten Schuss aus sechzehn Meter zugleich für die Entscheidung in diesem Spiel.

Stimme zum Spiel

Sebastian Dietrich (Sektionsleiter TSV Raiffeisen Utzenaich):

„Wir sind super ins Spiel gestartet und haben danach aus abseitsverdächtiger Position das 1:1 erhalten. Trotzdem waren wir immer gut in der Partie und hätten zur Pause sicher 3:1 führen können. Den Beginn der zweiten Halbzeit haben wir verschlafen, dass wir danach aber in Unterzahl noch das Spiel drehen, ist ein Wahnsinn. Es war eine richtig starke Leistung der Mannschaft!“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Ivan Peric (ST), Michael Hager (ZDM), Matthias Berger (IV)