Wichtiger Heimerfolg der Union Gurten 1b gegen den SV Neumarkt/Pötting

Details Montag, 12. Oktober 2020 10:37

In der 9. Runde der Bezirksliga-West kam es am gestrigen Sonntag zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die bis dato das Erfolgsrezept in ihren Reihen noch nicht finden konnten und demzufolge in den untersten Tabellenrängen festsitzen. Sowohl die Union Gurten 1b als auch der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting kämpfen derzeit mit ihrer Form. Nichtsdestotrotz zeichnete sich in den letzten Wochen bei den Mannschaften eine positive Entwicklung ab, die allerdings mit jeweils empfindlichen Pleiten in der vergangenen Runde ein promptes Ende fand. Diese Rückschläge wollte man sinngemäß auf beiden Seiten schnellstmöglich vergessen machen und mit einem vollen Erfolg wieder in die Bahn finden, schlussendlich hatten aber nur die Hausherren aus Gurten Grund zur Freude.

Blitzstart der Union Gurten 1b

Die Heim-Elf von Trainer Günter Friedl begann dabei mit einem Traumstart in die Partie: Keine drei Minuten waren gespielt, als Mario Colic völlig freistehend nach einem Corner zum Kopfball kam und diesen problemlos in den Maschen versenkte. Auch im Anschluss war es ein sehr munteres und turbulentes Kräftemessen, in dem dann die Gäste die nächste Chance zum Ausgleich vorfanden, jedoch nur die Stabilität der Latte testeten. Einige Minuten später machten es dann die Hausherren besser, weil präziser. Die Friedl-Truppe kombinierte sich gefällig durch die Mitte, der Ball kam im Anschluss zu Dominic Bauer, der im Strafraum nicht mehr lang fackelte und scharf wie punktgenau ins Schwarze zum 2:0 traf. In weiterer Folge hatte die zweite Mannschaft des oberösterreichischen Regionalligisten die Partie gut im Griff, man stand defensiv kompakt und verwaltete so gekonnt den Vorsprung bis zur Halbzeitpause.

Früher Treffer in Halbzeit zwei bringt Vorentscheidung

Ähnlich wie in Durchgang eins begann auch die zweite Hälfte mit einem Auftakt nach Maß für die Hausherren. Dieses Mal dauerte es nur wenige Augenblicke, bis das runde Leder im Netz zappelte: Nach einer maßgenauen Duscher-Flanke besorgte Gabriel Schustereder mit einem wuchtigen Kopfball das wohl vorentscheidende 3:0. Auch im Anschluss präsentierte sich die Heim-Elf sehr stabil und hatte insbesondere im Mittelfeld das Spielgeschehen weitestgehend unter Kontrolle. Selbst kombinierte man sich immer wieder mit ansehnlichen Spielzügen ins gefährliche Drittel, dort agierten die Friedl-Schützlinge jedoch meist zu überhastet oder unpräzise. Die Gäste aus Neumarkt hatten in dieser Phase vermehrt Schwierigkeiten, zwingende Torchancen herauszuspielen, um auch nochmals in die Partie zurückzukommen. Der 3:1-Anschlusstreffer in Minute 81 durch Florian Schwentner kam zu spät, die Hausherren brachten den souveränen Vorsprung schlussendlich ohne Probleme über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Jürgen Daxberger (Sportlicher Leiter Union Gurten 1b):

„Das war ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Dementsprechend ist es auch erfreulich, dass wir uns von den Abstiegsrängen vorerst ein wenig absetzen konnten. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, damit können wir sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Dominic Bauer (ZDM), Bastian Mühlbacher (ZDM)