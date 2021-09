Dritte Pleite von Gurten 1b in Serie - 1:3 bei Altheim

Details Sonntag, 12. September 2021 14:13

Durch ein 3:1 holte sich der SK WIEHAG Altheim in der Partie gegen Union Gurten 1b drei Punkte. 400 Zuseher waren bei einem ungefährdeten und durchaus verdienten Heimsieg der Altheimer in der Kobe-Arena am Freitag Abend dabei.

Schon in der zweiten Spielminute ließen es die Gastgeber aus Altheim gegen die Union Gurten 1b in der fünften Runde der Bezirksliga West am Freitag Abend krachen: Thomas Wührer war zur Stelle und besorgte mit seinem Tor die frühe Führung. Lange währte die Freude des SK Altheim nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Niklas Reiter den Ausgleichstreffer für die Union Gurten 1b. Mit einem 1:1-Stand verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.Dass der SK WIEHAG Altheim in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nico Daskiewicz, der in der 73. Minute den Führungstreffer zum 2:1 seiner Altheimer erzielte. Das Heimteam baute die Führung in der Nachspielzeit noch weiter aus, als Sebastian Obermair in der 91. Minute traf und für Klarheit sorgte. Schließlich sprang für den SK WIEHAG Altheim gegen die Union Gurten 1b ein Dreier heraus.

Beim SK WIEHAG Altheim präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat der SK Altheim momentan auf dem Konto und steht damit auf Platz sieben.





Die Union Gurten 1b stellt die anfälligste Defensive der Bezirksliga West und hat bereits elf Gegentreffer kassiert und sieben erzielt. In dieser Saison sammelte die Union Gurten 1b bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen und steht somit mit drei Punkten auf dem elften Platz.

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – Union Gurten 1b, 3:1 (1:1)

2 Thomas Wuehrer 1:0

6 Niklas Reiter 1:1

73 Nico Daskiewicz 2:1

91 Sebastian Obermair 3:1

