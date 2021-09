Munderfing bezwingt Münzkirchen mit 2:1

Details Montag, 13. September 2021 12:43

Der FC Munderfing gewann gegen den FC Münzkirchen mit 2:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Heimmannschaft entschied dieses Spiel vor 120 Zusehern in der JP-Service-Arena Munderfing also für sich.

FC Munderfing gegen FC Münzkirchen am Sonntag Nachmittag in der Bezirksliga West: Fabian Spatzenegger versenkte die Kugel zum 1:0 (26.). Bis zur Pause ereigneten sich keine nennenswerten Spielaktionen, es fiel auch kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.



Harner macht Sieg klar



Nach der Halbzeitpause war Fabian Gruber es, der in der 50. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Munderfing unterbrachte. Und acht Minuten später brachte Michael Harner den Gastgebern die 2:1-Führung (58.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Rudolf Hofinger feierte der FC Munderfing einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Münzkirchen.





Mit drei Punkten im Gepäck verließ der FC Munderfing die Abstiegsplätze und belegt jetzt mit einem 5:7-Torverhältnis den elften Tabellenplatz.





Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz des FC Münzkirchen derzeit nicht. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der FC Münzkirchen bis jetzt erst sechs Treffer erzielte.

Der FC Münzkirchen musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Münzkirchen insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten zurzeit nicht optimal. Nur einmal gingen die Münzkirchener in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bezirksliga West: FC Munderfing – FC Münzkirchen, 2:1 (1:0)

26 Fabian Spatzenegger 1:0

50 Fabian Philipp Gruber 1:1

58 Michael Harner 2:1

