Gebrauchter Tag für Union Senftenbach - 0:4 bei Munderfing

Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag die Union Ziegelwerk Senftenbach vor 170 Zuschauern gegen FC Munderfing. Michael Bauböck gelangen dabei zwei Treffer. Mit breiter Brust war die Union Ziegelwerk Senftenbach zum Duell mit dem FC Munderfing angetreten – der Spielverlauf ließ bei Senftenbach jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war eine Demonstration der Union Senftenbach gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Der Gast aus Senftenbach geriet in der 13. Minute durch einen Treffer von Michael Bauböck ins Hintertreffen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Thomas Breitenthaler den Vorsprung von FC Munderfing. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der 68. Spielminute konnte Bauböck einen Elfmeter erfolgreich zum 3:0 verwerten, für ihn war es bereits der zweite Tagestreffer. In der 76. Minute kassierte Patrick Braumann (Union Ziegelwerk Senftenbach) für ein Foul von Referee Karl Hainbuchner die Gelb-Rote Karte. Ehe der Abpfiff durch den Schiedsrichter ertönte, war es Tobias Spatzenegger, der das 4:0 aus Sicht von FC Munderfing perfekt machte (90.). Nach abgeklärter Leistung blickte der FC Munderfing auf einen klaren Heimerfolg über Union Ziegelwerk Senftenbach. Tabellarisch hatte dieser Kantersieg allerdings für beide Teams keinerlei Konsequenzen.

Unveränderter Tabellenstand

FC Munderfing findet sich trotz dieses herausragenden 4:0-Sieges weiterhin auf dem zwölften Tabellenplatz: Der FC Munderfing bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte das Team aus Munderfing nur fünf Zähler.

Die Union Ziegelwerk Senftenbach rangiert mit 35 Zählern weiterhin auf dem dritten Platz des Tableaus. Zehn Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat die Mannschaft aus Senftenbach momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Senftenbach die dritte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für den FC Munderfing ist der TSV Raiffeisen Utzenaich auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Die Union Ziegelwerk Senftenbach misst sich zur selben Zeit mit dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf.

Bezirksliga West: FC Munderfing – Union Ziegelwerk Senftenbach, 4:0 (2:0)

90 Tobias Spatzenegger 4:0

68 Michael Bauboeck 3:0

14 Thomas Gierbl Breitenthaler 2:0

13 Michael Bauboeck 1:0