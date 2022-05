Daskiewicz leitet die Wende ein - 3:2 für Altheim gegen Utzenaich

Details Sonntag, 22. Mai 2022 11:36

Im Spiel des SK WIEHAG Altheim gegen den TSV Raiffeisen Utzenaich gab es vor 399 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Teams aus Altheim. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Dominik Daskiewicz von den Altheimern konnte dabei zweifach mit einem Treffer glänzen.

In der ersten Halbzeit sahen die 399 anwesenden Zuschauer nur Tore der Gäste aus Utzenaich: Ivan Peric brachte die Gäste in der 16. Minute nach vorn. Simon Trettenbrein schoss die Kugel zum 2:0 für Utzenaich über die Linie (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0-Führung ihr Eigen nannten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Philipp Kitzmüller schoss Dominik Daskiewicz für den SK WIEHAG Altheim in der 67. Minute das erste Tor. Die komfortable Halbzeitführung des TSV Raiffeisen Utzenaich hielt nicht bis zum Abpfiff, denn der SK WIEHAG Altheim schoss den Ausgleich in der 75. Spielminute, diesen Treffer erzielte Günther Obermair. Der TSV Raiffeisen Utzenaich kam nicht mehr ins Spiel zurück, Daskiewicz brachte den SK WIEHAG Altheim sogar in Führung (89.) und schließlich zum 3:2-Heimsieg. Für Daskiewicz war es also bereits der zweite Treffer in dieser Partie. Das Team aus Utzenaich ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem SK WIEHAG Altheim nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Altheim springt um zwei Plätze

Durch diesen knappen Sieg konnte sich das Team aus Altheim um zwei Plätze verbessern und steht nun auf dem siebten Rang: acht Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der SK Altheim erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler. Torverhältnis: 39:35, Punkteanzahl: 28.

Nach dieser Begegnung steht der TSV Raiffeisen Utzenaich mit 29 Punkten weiterhin auf Platz sechs. Acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der TSV Raiffeisen Utzenaich derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der SK WIEHAG Altheim zum SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, zeitgleich empfängt TSV Raiffeisen Utzenaich den FC Munderfing.

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – TSV Raiffeisen Utzenaich, 3:2 (0:2)

89 Dominik Daskiewicz 3:2

75 Guenther Alfred Obermair 2:2

67 Dominik Daskiewicz 1:2

37 Simon Trettenbrein 0:2

16 Ivan Peric 0:1