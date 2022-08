Munderfing feiert Auswärtssieg in Altheim

Details Samstag, 13. August 2022 17:22

In der 1. Runde der Bezirksliga West traf an einem sonnigen Freitagabend der SK Altheim zu Hause auf den FC Munderfing. Beide Mannschaften wollten natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten, weswegen die 350 Zuseherinnen und Zuseher in der KOBE Arena Altheim eine sehr spannende Partie erwarten durften.

Ausgeglichene Partie in der 1. Halbzeit

Bereits nach 30 Sekunden wurde es zum ersten Mal richtig gefährlich. Nach einem Eckball von Munderfing konnte Altheims Kindlinger den Ball gerade noch über die Latte lenken. Im direkten Gegenzug durften dann aber fast die Altheimer jubeln. Nach einem schönen Zuspiel tankte sich Daskiewicz durch und umkurvte bereits Munderfings Torhüter Dramac, jedoch scheiterte er dann mit seinem Abschluss an der Stange. Daraufhin kontrollierten die Heimischen die Partie und kamen zu zahlreichen guten Möglichkeiten, die allesamt aber ungenutzt blieben. Das erste Tor der Partie erzielten dann aber die Gäste aus Munderfing. Nach einem Fehler im Spielaufbau von Altheim kam der Ball in der 20. Minute zu Florian Moser-Werndl, der ins kurze Eck abschloss und die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. In der 41. Minute fiel dann das 0:2. Über mehrere Stationen kam der Ball an der zweiten Stange zu Michael Bauböck, welcher ohne Probleme zum 0:2 einschieben konnte.

Comeback wurde nicht belohnt

Den Zuseherinnen und Zuseher bot sich in der 2. Halbzeit ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Altheim stellte sein System um und brachte mit Pavel Sultes einen neuen Stürmer, der nochmal frischen Wind bringen sollte. So durften dann auch in der 78. Minute die Heimischen den ersten Saisontreffer bejubeln. Daskiewicz spielte am rechten Strafraumeck einen Verteidiger aus und verwandelte im eins gegen eins den Ball souverän zum Anschlusstreffer. Die Heimischen witterten anschließend ihre Chance und drängten auf den Ausgleich. Das Risiko der Altheimer wurde in der 84.Minute belohnt. Nach einem Foul verwandelte Michael Reichinger den fälligen Elfmeter souverän zum Ausgleich. Doch die Munderfinger zeigten sich vom Ausgleich nicht geschockt und machten in der 87. Minute das 2:3. Devid Stanisavljevic kam rund 30 Meter vorm Tor zum Ball und schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Somit gewinnen die Gäste aus Munderfing das erste Saisonspiel mit 2:3 und können sich so über die ersten 3 Punkte freuen.

Stimme zum Spiel (Peter Erlach Trainer SK Altheim):

„Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir haben Moral bewiesen, uns zurückgekämpft und auch den verdienten Ausgleich gemacht. Leider haben wir dann durch Unachtsamkeiten einen verdienten Punkt verloren. Hier muss ich auch ein Kompliment an den Gegner aussprechen, die unsere Fehler sehr gut ausgenutzt haben.“

Die Besten:

Florian Moser-Wendl