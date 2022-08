SV Neumarkt/Pötting entführt aus Senftenbach drei Punkte

Details Samstag, 20. August 2022 10:14

Zum Auftakt der zweiten Runde der Bezirksliga West empfing die Union Ziegelwerk Senftenbach den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Beide Teams blicken auf eine mäßige Frühjahrssaison zurück, in der neuen Spielzeit gelang bislang nur den Gästen die Trendwende. Sechs Tage nach einem sensationellen 7:0-Schützenfest gegen St. Martin merzte das im Vorjahr zweitschwächste Auswärts-Team der Liga seine Probleme auf fremden Plätzen aus. Im Duell der Feichtinger-Brüder, Martin und Andreas, die jeweils als Spielertrainer Verantwortung tragen, behielt am Freitagabend der fünf Jahre ältere Andreas die Oberhand, behaupteten die Neumarkter mit einem 3:1-Erfolg die Tabellenführung. Die Union hingegen wartet nach dem zweiten Spieltag noch auf den ersten "Dreier".

Gäste mit früher Führung - junges Senftenbacher Eigengewächs gleicht aus

Rund 200 Besucher bekamen zunächst starke Hausherren zu sehen. Die Senftenbacher starteten vor allem über die rechte Seite gefährliche Angriffe, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang aber nicht heraus. Nach rund zehn Minuten bekamen die Neumarkter Zugriff auf das Match und hatten nach einer Viertelstunde die Nase vorne, als Florian Schwentner nach einer Balleroberung auf Höhe der Mittellinie abzog und mit einem Heber den zu weit vor seinem Kasten postierten Union-Schlussmann Julian Wagenleitner überraschte. Mit der Führung im Rücken hatten die Neumarkter Spiel und Gegner im Griff und zudem die Chance auf einen weiteren Treffer, Petr Pasecky, Neuerwerbung aus Neukirchen/Walde, traf aber nur die Stange. Nach einer halben Stunde hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude, als Elias Schröcker nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite nicht zu stoppen war und das 17-jährige Senftenbacher Eigengewächs auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich bekamen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe zu sehen, mit leichten Vorteilen für die Union, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Neumarkter Doppelschlag kurz nach der Pause

Die Hausherren hatten sich in der Kabine viel vorgenommen und wollten das Spiel drehen, doch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Koidl waren die Neumarkter hellwach und verzeichneten den besseren Start. In Halbzeit zwei waren keine fünf Minuten gespielt als auch die zweite Neuerwerbung des SV sein Können unter Beweis stellte. Tobias Lehner, der in der letzten Saison in der 2. Klasse West-Nord die Torjäger-Kanone erobert hatte, tankte sich energisch durch und legte quer, Sefa Celepci hatte keine Mühe, die Neumarkter erneut in Führung zu bringen. Ein zweites Mal ließen sich die Gäste die Butter nicht vom Brot nehmen. Nach einer Balleroberung ließ Pasecky mit einem Lupfer Union-Goalie Wagenleitner keine Chance. Danach verabsäumte es das neue Neumarkter Sturm-Duo, den Deckel drauf zu machen. Während Pasecky das leere Tor nicht traf und die Kugel ins Außennetz knallte, scheiterte Lehner in aussichtsreicher Position am Senftenbacher Torwart. In der Folge mussten die Gäste dem hohen Tempo Tribut zollen, weshalb die Union nach rund 70 Minute das Heft in die Hand nahm und ordentlich Dampf machte. Die Hausherren dominierten nun das Geschehen, konnten die Neumarkter Defensive aber nicht knacken. Da Fabian Glasner bei der besten Chance der Union das Spielgerät neben den Kasten setzte, blieb es beim 1:3, feierten die Mannen um Spielertrainer Andreas Feichtinger im zweiten Match den zweiten Sieg.

Stefan Aschauer, Sportlicher Leiter SV Neumarkt/Pötting:

"Auch wenn wir in der Schlussphase gewankt sind, konnten wir in Summe einen hochverdienten Sieg feiern. Aufgrund der vielen Verletzungen und Ausfälle im letzten Jahr ist unsere Mannschaft aktuell eine ganz andere. Zudem verfügen wir mit Pasecky und Lehner über ein neues, bärenstarkes Sturm-Duo. Die Angreifer werden aber auch ideal in Szene gesetzt, sorgen Eldin Fejzic und Florian Schwentner im Mittelfeld für Ordnung".