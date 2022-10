Tschechische "Lebensversicherung" beschert Union St. Martin/I. ersten Auswärtssieg seit 26. Mai

Details Samstag, 29. Oktober 2022 10:34

Zum Auftakt der zwölften Runde der Bezirksliga West kreuzten der SK WIEHAG Altheim und die Union Woodstock St. Martin/I. die Klingen. Im Duell zweier punktegleicher Nachbarn aus der unteren Tabellenregion ging es um "big points". Während die "Roten Teufel" vor sechs Tagen in Utzenaich einen 4:0-Sieg gefeiert und in den letzten drei Partien fünf Punkte gesammelt hatten, musste die Union in den letzten sechs Auswärtsspielen fünf Niederlagen einstecken. Zwei Wochen nach einer 0:6-Klatsche in Riedau konnten die Mannen von Coach Mathias Bortenschlager den Auswärtsfluch am Freitagabend bannen, behielten mit 1:0 hauchdünn die Oberhand und feierten in der Fremde den ersten Sieg seit 26. Mai. Die Altheimer hingegen hängen nach der fünften Saisonpleite in der Tabelle weiterhin unten fest.

Senft bringt Gäste in Führung

Rund 450 Besucher bekamen in der Kobe Arena zunächst ein ausgeglichenes Match zu sehen. Beide Mannschaften versuchten, nach vorne zu spielen, kamen in der Anfangsphase aber nur zu Halbchancen. Nach 20 Minuten konnten sich die Gäste einmal mehr auf ihre "Lebensversicherung" aus Tschechien verlassen. Nach einer Ecke von Balazs Fonai und einem Gestochere im Altheimer Strafraum reagierte der 27-jährige Tomas Senft am schnellsten und stellte mit seinem neunten Saisontreffer auf 0:1. Die "Roten Teufel" zeigten sich von diesem Tor nicht wirklich beeindruckt und spielten fortan druckvoll nach vorne, klare Chancen konnten die Mannen von Coach Gerhard Obermair aber keine kreieren, weshalb die Gäste die knappe Führung in die Pause brachten.

Dominante Hausherren - Altheimer Aluminiumtreffer

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Altheimer legten den Vorwärtsgang ein, setzten alle Hebel in Bewegung, das Spiel zu drehen und dominierten in Halbzeit zwei das Geschehen. Die Hausherren erarbeiteten sich auch die eine oder andere Chance, Gästegoalie Stefan Luser machte diese jedoch zunichte. Einmal hatte der Union-Schlussmann das Glück des Tüchtigen, als ein Altheimer aus rund 30 Metern abzog, der Ball an die Stange krachte und von dort der Linie entlangging, ehe Keeper Luser das Leder aufnehmen konnte. Der SKA ließ nichts unversucht, das Blatt zu wenden, die Bortenschlager-Elf kämpfte jedoch leidenschaftlich und behauptete den Vorsprung. In der Schlussphase fand der Union-Torjäger den Matchball vor, aus aussichtsreicher Position setzte Senft den Ball aber neben den Altheimer Kasten. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, am Ergebnis änderte sich aber nichts.

Mathias Bortenschlager, Trainer Union St. Martin/I.:

"Es war eine enge Partie, in der wir das Glück des Tüchtigen hatten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über den ersten Auswärtssieg seit langer Zeit und die drei ungemein wichtigen Punkte. Wir wollen den Herbstausklang positiv gestalten, streben im Heimspiel gegen Eggelsberg einen Punktezuwachs an und könnten mit einem weiteren Dreier sogar am oberen Drittel der Tabelle anklopfen".