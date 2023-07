SV Lambrechten nach 4:1-Sieg gegen Aurolzmünster souverän in zweiter Landescup-Runde

Details Samstag, 22. Juli 2023 14:46

Zum Pflichtspielauftakt der neuen Saison 2023/24 kam es am Freitagabend unter anderem zum Klingenkreuzen zwischen dem TSV Aurolzmünster und dem SV Lambrechten. Es kommt also zum Duell zweier Meister: Während der TSV Aurolzmünster die letzte Saison auf dem 1. Platz der 2. Klasse West beendete, wurde der SV Lambrechten Meister in der 1. Klasse Nord-West. Beide Teams laufen in dieser Saison also in einer neuen Liga auf, davor kommt es allerdings noch zum Erstrundenduell im Admiral OÖ Landescup. Am Ende konnte sich der vermeintliche Favorit, der SV Bäck Lambrechten auch durchsetzen und gewann das Match verdient mit 4:1.

Tore wie am Fließband in Durchgang eins

Rund 100 Besucher machten sich am Freitagabend auf den Weg ins Antiesenstadion nach Aurolzmünster, um diese Landescup-Begegnung zu verfolgen. Die Gäste starteten etwas besser in die Partie, verzeichneten in der ersten Viertelstunde schon gute Möglichkeiten auf den ersten Treffer. Nach 15 Minuten war es dann auch erstmals so weit und der Ball landete im Netz. Nach einer Ecker-Flanke war Bence Kalmar per Kopf zur Stelle und traf zur 1:0-Führung. Lange hielt die Gäste-Führung aber nicht an, nach einem individuellen Fehler bei den Lambrechtnern kam Philipp Penninger zum Ball und erzielte in der 24. Spielminute den 1:1-Ausgleichstreffer. Fünf Minuten später konnten die Fans bereits den nächsten Treffer bejubeln. Sebastian Ecker verwandelte einen Pass in den Rückraum zum 2:1 für Lambrechten. Ecker konnte kurz vor der Halbzeitpause erneut zum Jubel ansetzten, er stellte auf 3:1. Nach 45 Minuten war mit dem ersten Durchgang dann auch Schluss, Lambrechten ging mit einer deutlichen Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit kein Fußball-Leckerbissen mehr

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Karl Waldl schalteten die Lambrechtner einen Gang zurück und verwalteten die 3:1-Führung vorerst. Der Ball lief in den eigenen Reihen. Aurolzmünster versuchte es immer wieder über lange Bälle, aber auch diese konnten nicht gewinnbringend verwertet werden. Zwanzig Minuten vor Schluss kamen die Gäste über die rechte Seite noch einmal vor das Tor. Nach einem Stanglpass von Tobias Schredl war Dejan Resanovic an der zweiten Stange zur Stelle und traf zum 4:1-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Parzermair, Trainer SV Lambrechten:

„Es war das erwartete schwierige Spiel, wir haben die Partie von Anfang an aber gleich dominiert und haben uns gleich gute Chancen erarbeitet. Nach einem individuellen Fehler haben wir dann mit der ersten Möglichkeit für Aurolzmünster das 1:1 bekommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir viele Ballbesitzphasen und haben die Führung dann clever heruntergespielt. Es war kein gutes Spiel mehr. Da haben wir die Zeit heruntergespielt, es hat jeder gewusst, dass uns heute in der Summer League wieder ein schweres Spiel erwarten wird. Im Großen und Ganzen war es aber in Ordnung.“

