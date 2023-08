Sechster Heimsieg in Serie! Union Dorf/Pram zwingt starken Aufsteiger in die Knie

Details Samstag, 19. August 2023 10:26

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga West kam es in der Begegnung zwischen der Union SGS Dorf/Pram und der Union IKUNA Natternbach zum Duell zweier Vizemeister. Während die Hausherren im Titelkampf der vergangenen Saison dem frischgebackenen Landesligisten aus Munderfing den Vortritt lassen mussten, erreichten die Hausruckviertler in der 1. Klasse Nord-West als Zweiter die Relegation, meisterten diesen Umweg erfolgreich und stiegen in Oberösterreichs dritthöchste Leistungsstufe auf. In einem intensiven, engen und spannenden Match wurden die Pramtaler ihrer Favoritenrolle mit einem hauchdünnen 2:1-Erfolg gerecht und feierten den sechsten Heimsieg in Serie. Während Neo-Trainer Roland Neunherz, der von Vorchdorf nach Dorf gewechselt und Krisztian Beregszaszi nachgefolgt war, sich über ein erfolgreiches Meisterschaftsdebüt freuen konnte, war für den Aufsteiger - nach fünf Siegen auf der Zielgeraden der letzten Saison - trotz einer starken Leistung am Freitagabend Schluss mit lustig.

Kapitän bringt starken Aufsteiger in Front

Rund 200 Besucher bekamen in der Einböck Arena von Beginn an ein intensives und umkämpftes Spiel zu sehen. Beiden Mannschaften war deutlich anzusehen, den Saisonstart erfolgreich gestalten zu wollen. In einem von vielen Zweikämpfen geprägten Match waren klare Chancen Mangelware, ehe die Gäste Mitte der ersten Halbzeit die Nase vorne hatten - Kapitän Maximilian Schmidbauer verwertete einen Stanglpass von der rechten Seite. Der Favorit benötigte eine Zeitlang, den Gegentreffer zu verarbeiten, war in der Folge aber um den Ausgleich bemüht. Mehr als ein Aluminiumtreffer - ein Freistoß von Dominik Gehmaier klatschte ans Lattenkreuz - sprang für die Neunherz-Elf bis zur Pause aber nicht heraus, sodass es mit einer knappen Führung des Aufsteigers in die Kabinen ging.

Favorit dreht Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rothbauer waren die Hausherren sofort gut im Spiel und machten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ordentlich Dampf. In Minute 55 wurden die Bemühungen belohnt, als Michael Doblhofer sich energisch durchsetzte, einen feinen Lochpass schlug, Marcel Deller sich diese Chance nicht entrgehen ließ und auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich setzte die Neunherz-Elf nach, verzeichnete nun ein klares Übergewicht und drehte die Partie Mitte des zweiten Abschnitts. Nach einem weiten Corner entfernte sich Deller vom Gästetor, wurde dabei aber ungeschickt zu Fall gebracht. Der Unparteiische zögerte nicht und zeigte auf den Punkt - Kapitän Martin Nisser bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, stemmten sich gegen die drohende Niederlage und versuchten, Druck aufzubauen. Der Favorit hatte das Geschehen aber zumeist unter Kontrolle, ließ nicht allzu viel zu und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

Dominik Gehmaier, Obmann und Stürmer Union Dorf/Pram:

"Es war die erwartet schwierige Aufgabe, aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit konnten wir aber einen verdienten Dreier einfahren, wenngleich der Aufsteiger ein starker Gegner war. Nach dem sechsten Heimsieg am Stück wollen wir auch in der Fremde punkten und im anstehenden Auswärtsspiel gegen Utzenaich nachlegen".

