1:1! "Rote Teufel" lassen gegen Union Gilgenberg Punkte liegen

Details Samstag, 19. August 2023 12:59

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga West kreuzten der SK WIEHAG Altheim und Druckhaus Adame Union Gilgenberg die Klingen. Im Duell zwischen dem Neunten und dem Fünftplatzierten der vergangenen Meisterschaft war ein enges Match zu erwarten, wenngleich die Gästeelf von Coach Felix Scharinger im Vorjahr in der Kobe Arena einen 5:0-Kantersieg feiern konnte. Am Freitagabend gingen die Gilgenberger früh in Führung, die Union konnte den letztjährigen Erfolg aber nicht wiederholen und musste sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Nach einer mäßigen Vorbereitung lieferten die "Roten Teufel" zum Saisonstart eine starke Performance ab, den erhofften "Dreier" konnte die Spindler-Elf aber nicht einfahren.

Gäste mit früher Führung

Rund 300 Besucher bekamen von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, doch bereits in der Anfangsphase hatten die Gäste die Nase vorne. Keine zehn Minuten waren gespielt, als Adnan Kudic aus rund 25 Metern abzog und die Kugel mit einem Flachschuss im Eck versenkte. Die Mannen von Trainer Rudolf Spindler ließen sich vom frühen Gegentor nicht beirren. Der SKA übernahm zusehends die Initiative, ließ Ball und Gegner laufen und startete - zumeist über Ivan Tankuljic - einige vielversprechende Angriffe. Die Altheimer konnten die eine odere andere Einschussgelegenheit aber nicht nutzen. Da Benjamin Djedovic, neuer Legionär aus Bosnien, bei der besten Chance an Gästegoalie Sebastian Holzner, der im Sommer von OÖ-Ligist Ostermiething nach Gilgenberg gewechselt war, scheiterte, blieb es bis zur Pause bei der hauchdünnen Führung der Union.

Altheimer Joker sticht

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Erlinger bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Gegen eine tiefstehende Scharinger-Elf bestimmten die "Roten Teufel" auch im zweiten Durchgang das Geschehen, aber auch in Halbzeit zwei konnte der SKA gute Chancen zunächst nicht nutzen. In Minute 68 brandete in der Arena dann aber doch Jubel auf, als Lucas Steinmetz den ebenerst eingewechseltn Colin Köchl in Szene setzte, das 20-jährige Altheimer Eigengewächs von der linken Seite in den Strafraum zog und mit einem Schuss ins kurze Eck via Innenstange auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich wollten die Altheimer mehr, in der restlichen Spielzeit bekamen die Zuschauer jedoch ein ebenso umkämpftes, wie zerfahrenes Match zu sehen. In der Schlussminute hätte beinahe ein weiterer SKA-Joker gestochen, nach einem Heber des kurz zuvor ins Spiel gekommenen Alexander Aigner konnte Union-Schlussmann Holzner den Ball aber gerade noch über die Latte drehen. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt.

Rudolf Spindler, Trainer SK Altheim:

"Nach einer durchwachsenen Vorbereitung ist die Freude bzw. Erleichterung über die spielerische Performance meiner Mannschaft groß. Auch wenn es zum Sieg nicht gereicht hat und Punkte haben liegenlassen, sind wir mit dem Saisonstart nicht unzufrieden, zumal das Team eine ordentliche Leistung abgeliefert und den Fans ansehnlichen Fußball gezeigt hat".

