USV Eggelsberg/Moosdorf hat auf ärgerliche Eigenfehler die passende Antwort und siegt in St. Martin/I.

Details Montag, 04. September 2023 14:15

In der dritten Runde der Bezirksliga West kam es unter anderem zum Duell zwischen der Union St. Martin/Innkreis und dem USV Eggelsberg/Moosdorf. Während die Heimelf aus St. Martin in den ersten beiden Partien zweimal unterlag, konnten die Gäste aus Eggelsberg immerhin vor dem Ankick bereits vier Punkte sammeln. Nach einem über weite Strecken spannenden Spiel sollte sich dieser Trend fortsetzen und die drei Punkte nach Eggelsberg/Moosdorf gehen. Dabei machten es sich die Gäste ein ums andere Mal selbst schwer.

Eggelsberg holte St. Martin zweimal zurück

Im berühmten St. Martiner „Jenseits“ entwickelte sich von Beginn an ein flott geführtes Fußballspiel, welches zunächst von einer guten Heimmannschaft geprägt war, die zunächst aber ihre Leistung nicht in Zählbares ummünzen konnte. So waren es nach 18 Minuten die Gäste aus Eggelsberg bzw. Moosdorf, die in Führung gingen. Nach einer Balleroberung durch die Gastmannschaft im Mittelfeld konnte sich St. Martin nur noch mit einem Foul im Strafraum behelfen, woraufhin der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Yahia Hillermayr trat an und verwertete sicher zum 0:1.

Nur wenige Sekunden später raschelte es jedoch auf der anderen Seite. Nachdem die Abwehr der Eggelsberger den Ball nicht rechtzeitig klärte, fiel dieser Balazs Fonai vor die Füße, der aus etwa 30 Metern Maß nahm und abzog. Sein abgefälschter Schuss landete schließlich im Tor. Kurz vor der Pause wurde der Druck der Hausherren immer stärker, man scheiterte in dieser Phase aber einmal mehr an der eigenen Chancenverwertung, brachte zwei hundertprozentige Chancen nicht im gegnerischen Tor unter, Eggelsbergs Keeper Stieglbauer tat dabei sein Übriges.

St. Martin wieder unbelohnt

So kam es, wie es im Fußball kommen muss: Nach einer Eckballvariante mit kurzem Abspiel vollstreckte Lukas Hiermann zum 1:2. Aber auch Eggelsberg verfiel in alte Muster, patzte hinten erneut, der eingewechselte Tomas Senft sagte artig „Danke“ und stellte auf 2:2. Die Gäste steckten aber nicht auf, wandelten auch diesen Rückschlag in einen neuerlichen Führungs- beziehungsweise dieses Mal den Siegtreffer um. Nach einem Eckball schaltete Markus Sinzinger am schnellsten, sorgte für das 2:3. Zu diesem Zeitpunkt war man bereits in Unterzahl, sah Andreas Dürager in der 70. Minute Gelb-Rot.

Petar Dimitrov, Trainer USV Eggelsberg/Moosdorf:

„Das war ein spannendes Spiel, St. Martin war spielerisch die bessere Mannschaft, sie hatten doch die besseren Torchancen, wir haben hingegen unsere zweite gleich zum 0:1 genutzt. Das 1:1 war leider ein billiger Fehler, beim zweiten Ausgleich haben wir ebenfalls einen groben Fehler gemacht. Wir haben aber nicht aufgegeben, sondern versucht, nach vorne zu spielen, mutig das Siegestor zu erzielen. Das hat dann durch einen Eckball auf die zweite Stange geklappt. Auch in Unterzahl haben wir gekämpft und mit ein bisschen Glück am Schluss die drei Punkte mit nach Hause genommen. Wir waren in den richtigen Momenten da.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.